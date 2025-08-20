EUA enviam navios de guerra para costa venezuelana
Operação busca pressionar Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo
Os Estados Unidos deslocaram três navios de guerra para a costa da Venezuela como parte de uma operação contra o regime de Nicolás Maduro. A Casa Branca declarou estar disposta a usar toda a força necessária contra Maduro, considerado ilegítimo e envolvido em narcoterrorismo.
O governo americano aumentou a recompensa para informações que levem à captura de Maduro, oferecendo 50 milhões de dólares. Segundo especialistas, este movimento é uma manobra de intimidação e não necessariamente indica uma intervenção militar iminente. A presença das embarcações militares na região sinaliza que os EUA estão atentos às ações de Maduro.
O professor de política internacional Paulo Velasco destacou que, apesar das pressões, a Venezuela mantém alianças significativas com países como Rússia, China, Irã e Turquia. A Rússia tem cooperação militar com a Venezuela, enquanto a China tem sido um parceiro econômico crucial durante a crise econômica venezuelana.
