Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Venezuela


EUA enviam navios de guerra para costa venezuelana

Operação busca pressionar Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • EUA deslocam três navios de guerra para pressionar o regime de Maduro.
  • Recompensa de 50 milhões de dólares é oferecida por informações que levem à captura de Maduro.
  • Especialistas afirmam que a ação é uma manobra de intimidação, sem indicar intervenção militar iminente.
  • Venezuela mantém alianças fortes com Rússia, China, Irã e Turquia, complicando a situação.

 

Os Estados Unidos deslocaram três navios de guerra para a costa da Venezuela como parte de uma operação contra o regime de Nicolás Maduro. A Casa Branca declarou estar disposta a usar toda a força necessária contra Maduro, considerado ilegítimo e envolvido em narcoterrorismo.

O governo americano aumentou a recompensa para informações que levem à captura de Maduro, oferecendo 50 milhões de dólares. Segundo especialistas, este movimento é uma manobra de intimidação e não necessariamente indica uma intervenção militar iminente. A presença das embarcações militares na região sinaliza que os EUA estão atentos às ações de Maduro.

O professor de política internacional Paulo Velasco destacou que, apesar das pressões, a Venezuela mantém alianças significativas com países como Rússia, China, Irã e Turquia. A Rússia tem cooperação militar com a Venezuela, enquanto a China tem sido um parceiro econômico crucial durante a crise econômica venezuelana.

Por que os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a costa da Venezuela?

Os Estados Unidos deslocaram três navios de guerra para a costa da Venezuela como parte de uma operação contra o regime de Nicolás Maduro, que é considerado ilegítimo e envolvido em narcoterrorismo.


Qual foi a recompensa oferecida pelos EUA por informações sobre Nicolás Maduro?

O governo americano aumentou a recompensa para 50 milhões de dólares por informações que levem à captura de Nicolás Maduro.

O que os especialistas dizem sobre a intenção dos EUA com o envio das embarcações?

Especialistas afirmam que esse movimento pode ser uma manobra de intimidação e não necessariamente indica uma intervenção militar iminente.


Quais países a Venezuela mantém alianças significativas?

A Venezuela mantém alianças importantes com Rússia, China, Irã e Turquia, com a Rússia oferecendo cooperação militar e a China atuando como um parceiro econômico crucial durante a crise econômica do país.

Veja também


Casa Branca diz que presidente norte-americano está disposto a usar toda a força para derrubar o regime de Maduro

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.