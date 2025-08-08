EUA propõem desarmamento do Hezbollah até o final do ano
Plano inclui retirada de tropas israelenses e fortalecimento da soberania libanesa
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Os Estados Unidos propuseram ao Líbano um plano para desarmar o grupo terrorista Hezbollah até o final do ano. A proposta foi discutida pelo gabinete libanês e inclui a retirada de forças israelenses de cinco regiões e a eliminação gradual de grupos armados não estatais.
O ministro da Informação do Líbano informou que o gabinete aprovou os objetivos do plano, mas ainda não discutiu todos os detalhes. A proposta visa fortalecer a soberania libanesa e estabilizar a região.
Especialistas consideram essa iniciativa um passo significativo para a paz no Oriente Médio. A retirada das forças israelenses e o desarmamento do Hezbollah são vistos como essenciais para a estabilidade do Líbano.
Veja também
Lier Ferreira analisa suspensão de acordo de compra de armas americanas pela Índia após o tarifaço entrar em vigor
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!