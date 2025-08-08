Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Israel x Hezbollah


EUA propõem desarmamento do Hezbollah até o final do ano

Plano inclui retirada de tropas israelenses e fortalecimento da soberania libanesa

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Os EUA propuseram um plano para desarmar o Hezbollah até o final do ano.
  • A proposta envolve a retirada de tropas israelenses de cinco regiões do Líbano.
  • O plano foi aprovado pelo gabinete libanês, mas detalhes ainda não foram discutidos.
  • Especialistas veem a iniciativa como um passo importante para a paz no Oriente Médio.

 

Os Estados Unidos propuseram ao Líbano um plano para desarmar o grupo terrorista Hezbollah até o final do ano. A proposta foi discutida pelo gabinete libanês e inclui a retirada de forças israelenses de cinco regiões e a eliminação gradual de grupos armados não estatais.

O ministro da Informação do Líbano informou que o gabinete aprovou os objetivos do plano, mas ainda não discutiu todos os detalhes. A proposta visa fortalecer a soberania libanesa e estabilizar a região.

Especialistas consideram essa iniciativa um passo significativo para a paz no Oriente Médio. A retirada das forças israelenses e o desarmamento do Hezbollah são vistos como essenciais para a estabilidade do Líbano.

Veja também


Lier Ferreira analisa suspensão de acordo de compra de armas americanas pela Índia após o tarifaço entrar em vigor

Conexão Record News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.