EUA propõem desarmamento do Hezbollah até o final do ano Plano inclui retirada de tropas israelenses e fortalecimento da soberania libanesa Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Os EUA propuseram um plano para desarmar o Hezbollah até o final do ano.

A proposta envolve a retirada de tropas israelenses de cinco regiões do Líbano.

O plano foi aprovado pelo gabinete libanês, mas detalhes ainda não foram discutidos.

Especialistas veem a iniciativa como um passo importante para a paz no Oriente Médio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os Estados Unidos propuseram ao Líbano um plano para desarmar o grupo terrorista Hezbollah até o final do ano. A proposta foi discutida pelo gabinete libanês e inclui a retirada de forças israelenses de cinco regiões e a eliminação gradual de grupos armados não estatais.

O ministro da Informação do Líbano informou que o gabinete aprovou os objetivos do plano, mas ainda não discutiu todos os detalhes. A proposta visa fortalecer a soberania libanesa e estabilizar a região.

Especialistas consideram essa iniciativa um passo significativo para a paz no Oriente Médio. A retirada das forças israelenses e o desarmamento do Hezbollah são vistos como essenciais para a estabilidade do Líbano.

Veja também

‌



Lier Ferreira analisa suspensão de acordo de compra de armas americanas pela Índia após o tarifaço entrar em vigor

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar? ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço COP30: órgãos de defesa do consumidor miram em plataformas de hospedagem para conter preços abusivos Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado' Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista 'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025 Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!