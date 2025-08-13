Europa pode retomar sanções ao Irã devido a suspeitas de apoio russo Países europeus consideram reativar sanções caso não haja acordo nuclear Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 16h56 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Alemanha, França e Reino Unido planejam reativar sanções ao Irã se não houver acordo nuclear até o final do mês.

Suspeitas de apoio da Rússia ao programa nuclear do Irã motivam essa consideração.

Os países alertaram que sanções podem ser retidas caso o Irã não coopere com a comunidade internacional.

Preocupações sobre violação de direitos humanos e a suspensão de colaboração com a AIEA intensificam a questão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Alemanha, França e Reino Unido estão dispostos a reativar sanções contra o Irã se um acordo nuclear não for alcançado até o final do mês. A medida é considerada devido a suspeitas de que a Rússia esteja ajudando Teerã a acelerar seu programa nuclear.

Os três países enviaram uma carta à ONU reiterando seu compromisso com uma solução diplomática, mas alertaram que todas as sanções internacionais podem ser retomadas caso o Irã não coopere. A preocupação é intensificada pela suspensão da colaboração do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela, destacou que sanções, embora sejam uma ferramenta prevista pela Carta das Nações Unidas, muitas vezes não cumprem o objetivo de enfraquecer governos. Ele observou que, em muitos casos, essas medidas acabam fortalecendo os regimes ao permitir que culpem a comunidade internacional por problemas internos.

A possibilidade de novas sanções surge em um contexto de preocupações sobre violações de direitos humanos no Irã e a potencial aceleração de seu programa nuclear. As sanções individuais não têm reconhecimento no direito internacional, sendo válidas apenas quando aplicadas coletivamente por organismos como a ONU.

‌



Quais países estão considerando reativar sanções contra o Irã?

Alemanha, França e Reino Unido estão dispostos a reativar sanções contra o Irã se um acordo nuclear não for alcançado até o final do mês.

Por que os países europeus estão preocupados com o Irã?

A preocupação decorre de suspeitas de que a Rússia esteja ajudando o Irã a acelerar seu programa nuclear e da suspensão da colaboração do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

‌



O que o especialista Manuel Furriela destaca sobre as sanções?

O especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela, apontou que as sanções, embora previstas pela Carta das Nações Unidas, nem sempre cumprem o objetivo de enfraquecer governos, podendo até fortalecer regimes ao permitir que culpen a comunidade internacional por problemas internos.

Qual é o contexto que leva à consideração de novas sanções contra o Irã?

A possibilidade de novas sanções surge em um contexto de preocupações sobre violações de direitos humanos no Irã e a potencial aceleração de seu programa nuclear.

Veja também

‌



País perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos, segundo levantamento do MapBioma; veja análise

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo O que o Brasil deve fazer depois de 'perder uma Bolívia' em áreas naturais em 40 anos? Análise: ajuda europeia permite que Ucrânia mantenha conflito contra a Rússia Países europeus suspeitam que Rússia esteja ajudando Irã a acelerar programa nuclear, diz professor ‘Rússia não tem cedido um milímetro sequer’, diz especialista sobre acordo por fim da guerra Frio de novo: trégua dura pouco e temperaturas voltam a cair em SP nesta quinta-feira (14) Lula diz que não desistiu de moeda própria do Brics; 'fala é sensível', avalia economista Entenda por que o dólar caiu e atingiu o menor valor em mais de um ano Economista diz que pacote contra tarifaço é 'positivo', mas governo deve trabalhar em outras frentes Comparação de Trump entre Washington e Brasília é inapropriada, diz especialista Rússia avança 10 km para o norte da Ucrânia; Zelensky busca ajuda de outros países Indústrias da China cortam salários para manter competitividade em meio à guerra comercial Compra de soja americana pela China ameaçaria agronegócio brasileiro a longo prazo; entenda 'Zona cinzenta': Entenda a dificuldade de enquadrar a adultização de menores como crime Fim do frio? Temperaturas do Centro-Sul devem subir nos próximos dias Ucrânia não confia mais nas promessas de cessar-fogo russas; entenda O que esperar dos encontros de Trump com Zelensky e Putin nesta semana? Incapacidade de interpretar textos afeta oportunidades de trabalho, diz especialista EUA não vão conseguir impor acordo rígido para a China, avalia professor Relação bilateral do Brasil com os EUA é a pior dos últimos 200 anos, avalia especialista Apoio da China é esperado, mas não muda o quadro da economia brasileira, diz especialista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!