Europa pode retomar sanções ao Irã devido a suspeitas de apoio russo
Países europeus consideram reativar sanções caso não haja acordo nuclear
Alemanha, França e Reino Unido estão dispostos a reativar sanções contra o Irã se um acordo nuclear não for alcançado até o final do mês. A medida é considerada devido a suspeitas de que a Rússia esteja ajudando Teerã a acelerar seu programa nuclear.
Os três países enviaram uma carta à ONU reiterando seu compromisso com uma solução diplomática, mas alertaram que todas as sanções internacionais podem ser retomadas caso o Irã não coopere. A preocupação é intensificada pela suspensão da colaboração do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).
O especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela, destacou que sanções, embora sejam uma ferramenta prevista pela Carta das Nações Unidas, muitas vezes não cumprem o objetivo de enfraquecer governos. Ele observou que, em muitos casos, essas medidas acabam fortalecendo os regimes ao permitir que culpem a comunidade internacional por problemas internos.
A possibilidade de novas sanções surge em um contexto de preocupações sobre violações de direitos humanos no Irã e a potencial aceleração de seu programa nuclear. As sanções individuais não têm reconhecimento no direito internacional, sendo válidas apenas quando aplicadas coletivamente por organismos como a ONU.
