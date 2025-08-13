Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Irã


Europa pode retomar sanções ao Irã devido a suspeitas de apoio russo

Países europeus consideram reativar sanções caso não haja acordo nuclear

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Alemanha, França e Reino Unido planejam reativar sanções ao Irã se não houver acordo nuclear até o final do mês.
  • Suspeitas de apoio da Rússia ao programa nuclear do Irã motivam essa consideração.
  • Os países alertaram que sanções podem ser retidas caso o Irã não coopere com a comunidade internacional.
  • Preocupações sobre violação de direitos humanos e a suspensão de colaboração com a AIEA intensificam a questão.

 

Alemanha, França e Reino Unido estão dispostos a reativar sanções contra o Irã se um acordo nuclear não for alcançado até o final do mês. A medida é considerada devido a suspeitas de que a Rússia esteja ajudando Teerã a acelerar seu programa nuclear.

Os três países enviaram uma carta à ONU reiterando seu compromisso com uma solução diplomática, mas alertaram que todas as sanções internacionais podem ser retomadas caso o Irã não coopere. A preocupação é intensificada pela suspensão da colaboração do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

O especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela, destacou que sanções, embora sejam uma ferramenta prevista pela Carta das Nações Unidas, muitas vezes não cumprem o objetivo de enfraquecer governos. Ele observou que, em muitos casos, essas medidas acabam fortalecendo os regimes ao permitir que culpem a comunidade internacional por problemas internos.

A possibilidade de novas sanções surge em um contexto de preocupações sobre violações de direitos humanos no Irã e a potencial aceleração de seu programa nuclear. As sanções individuais não têm reconhecimento no direito internacional, sendo válidas apenas quando aplicadas coletivamente por organismos como a ONU.


Quais países estão considerando reativar sanções contra o Irã?

Alemanha, França e Reino Unido estão dispostos a reativar sanções contra o Irã se um acordo nuclear não for alcançado até o final do mês.

Por que os países europeus estão preocupados com o Irã?

A preocupação decorre de suspeitas de que a Rússia esteja ajudando o Irã a acelerar seu programa nuclear e da suspensão da colaboração do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).


O que o especialista Manuel Furriela destaca sobre as sanções?

O especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela, apontou que as sanções, embora previstas pela Carta das Nações Unidas, nem sempre cumprem o objetivo de enfraquecer governos, podendo até fortalecer regimes ao permitir que culpen a comunidade internacional por problemas internos.

Qual é o contexto que leva à consideração de novas sanções contra o Irã?

A possibilidade de novas sanções surge em um contexto de preocupações sobre violações de direitos humanos no Irã e a potencial aceleração de seu programa nuclear.

Veja também


País perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos, segundo levantamento do MapBioma; veja análise

Conexão Record News playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.