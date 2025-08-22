Falhas elevam inadimplência no crédito consignado CLT Inadimplência efetiva é menor com correções em andamento Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h22 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassa 15%.

Dados indicam que apenas 84,19% das primeiras parcelas foram pagas entre 2,1 milhões de contratos analisados.

Falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev são apontadas como causa do índice elevado de inadimplência.

Com correções em andamento, espera-se uma redução nos números de inadimplência em breve.

Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15%

A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassou 15%, impactando negativamente nas taxas de juros dessa modalidade. Dados da Datapred indicam que apenas 84,19% das primeiras parcelas foram pagas entre 2,1 milhões de contratos analisados.

Rodrigo Simões, economista, aponta falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev como responsáveis pelo índice elevado. Em contratos adequadamente integrados, a inadimplência varia entre 3,5% e 4%. Com as correções em andamento nos sistemas, espera-se uma redução nesses números em breve.

Apesar dos desafios atuais, o crédito consignado é vantajoso tanto para bancos quanto para trabalhadores. A garantia do FGTS reduz o risco para as instituições financeiras, permitindo juros menores entre 2,70% e 4% ao mês. Isso torna essa modalidade atrativa especialmente para pessoas de menor renda.

Perguntas e Respostas

Qual é a taxa de inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado?

‌



A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassou 15%.

O que está causando o aumento da inadimplência nesta modalidade de crédito?

‌



Rodrigo Simões, economista, aponta falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev como responsáveis pelo índice elevado.

Qual é a expectativa em relação à inadimplência com as correções em andamento?

‌



Com as correções em andamento nos sistemas, espera-se uma redução na inadimplência, que em contratos adequadamente integrados varia entre 3,5% e 4%.

Quais são as vantagens do crédito consignado para os trabalhadores?

O crédito consignado é vantajoso porque a garantia do FGTS reduz o risco para as instituições financeiras, permitindo taxas de juros menores entre 2,70% e 4% ao mês, tornando-o atrativo especialmente para pessoas de menor renda.

Assista ao vídeo - Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15%

Veja também

‌



Economista Rodrigo Simões ressalta queda do desemprego e políticas públicas como razões da alta

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Consumo em supermercados brasileiros cresce 4% em julho, diz Abras Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15% Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise Indústria brasileira recupera competitividade após decisão dos EUA sobre aço e alumínio; entenda 'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!