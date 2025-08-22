Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Falhas elevam inadimplência no crédito consignado CLT

Inadimplência efetiva é menor com correções em andamento

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassa 15%.
  • Dados indicam que apenas 84,19% das primeiras parcelas foram pagas entre 2,1 milhões de contratos analisados.
  • Falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev são apontadas como causa do índice elevado de inadimplência.
  • Com correções em andamento, espera-se uma redução nos números de inadimplência em breve.

 

Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15%
Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15%

A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassou 15%, impactando negativamente nas taxas de juros dessa modalidade. Dados da Datapred indicam que apenas 84,19% das primeiras parcelas foram pagas entre 2,1 milhões de contratos analisados.

Rodrigo Simões, economista, aponta falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev como responsáveis pelo índice elevado. Em contratos adequadamente integrados, a inadimplência varia entre 3,5% e 4%. Com as correções em andamento nos sistemas, espera-se uma redução nesses números em breve.

Apesar dos desafios atuais, o crédito consignado é vantajoso tanto para bancos quanto para trabalhadores. A garantia do FGTS reduz o risco para as instituições financeiras, permitindo juros menores entre 2,70% e 4% ao mês. Isso torna essa modalidade atrativa especialmente para pessoas de menor renda.

Perguntas e Respostas

Qual é a taxa de inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado?


A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassou 15%.

O que está causando o aumento da inadimplência nesta modalidade de crédito?


Rodrigo Simões, economista, aponta falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev como responsáveis pelo índice elevado.

Qual é a expectativa em relação à inadimplência com as correções em andamento?


Com as correções em andamento nos sistemas, espera-se uma redução na inadimplência, que em contratos adequadamente integrados varia entre 3,5% e 4%.

Quais são as vantagens do crédito consignado para os trabalhadores?

O crédito consignado é vantajoso porque a garantia do FGTS reduz o risco para as instituições financeiras, permitindo taxas de juros menores entre 2,70% e 4% ao mês, tornando-o atrativo especialmente para pessoas de menor renda.

Assista ao vídeo - Consignado CLT: inadimplência do novo crédito está acima de 15%

Veja também


Economista Rodrigo Simões ressalta queda do desemprego e políticas públicas como razões da alta

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.