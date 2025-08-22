Falhas elevam inadimplência no crédito consignado CLT
Inadimplência efetiva é menor com correções em andamento
A inadimplência no crédito consignado para trabalhadores do setor privado ultrapassou 15%, impactando negativamente nas taxas de juros dessa modalidade. Dados da Datapred indicam que apenas 84,19% das primeiras parcelas foram pagas entre 2,1 milhões de contratos analisados.
Rodrigo Simões, economista, aponta falhas no sistema de integração entre empresas, bancos e Dataprev como responsáveis pelo índice elevado. Em contratos adequadamente integrados, a inadimplência varia entre 3,5% e 4%. Com as correções em andamento nos sistemas, espera-se uma redução nesses números em breve.
Apesar dos desafios atuais, o crédito consignado é vantajoso tanto para bancos quanto para trabalhadores. A garantia do FGTS reduz o risco para as instituições financeiras, permitindo juros menores entre 2,70% e 4% ao mês. Isso torna essa modalidade atrativa especialmente para pessoas de menor renda.
