Frente fria chega ao Sudeste com menor intensidade

O meteorologista Giovanni Dolif detalhou a nova frente fria que atingirá o Sudeste do Brasil nos próximos dias. Devido à distância do ciclone associado, a queda de temperatura será moderada, cerca de 5°C, com mínimas chances de chuva fraca no litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, as temperaturas devem cair de 28°C para 24°C sem previsão de chuva.
No litoral do Nordeste, pancadas mais fortes podem ocorrer, mas com baixo risco de danos. Dolif também alerta para a baixa umidade no Centro-Oeste e interior de Minas Gerais e São Paulo, podendo chegar a níveis críticos de 12%. Recomenda-se seguir orientações da Defesa Civil para evitar problemas de saúde durante períodos secos.
