Governo apoia pequenos exportadores afetados por tarifas dos EUA
Medidas incluem descontos fiscais para compensar perdas financeiras
O governo federal está desenvolvendo medidas para apoiar pequenos e microempreendedores afetados pelas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a prioridade é oferecer suporte a esses pequenos exportadores, que enfrentam dificuldades para redirecionar suas vendas.
As ações incluem análise detalhada de cada empresa e foco inicial em pequenos negócios. O governo planeja oferecer descontos proporcionais em impostos para compensar a queda no faturamento dessas empresas. Além disso, busca-se facilitar o acesso a financiamentos e criar estratégias específicas para mitigar os impactos econômicos.
O presidente Lula e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estão envolvidos na formulação dessas medidas. A iniciativa visa fortalecer o diálogo com os setores atingidos, garantindo que as soluções sejam adequadas às necessidades específicas de cada segmento. Rodrigo Simões, economista, considera positiva a proposta de compensar perdas com redução de impostos.
