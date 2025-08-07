Governo apoia pequenos exportadores afetados por tarifas dos EUA Medidas incluem descontos fiscais para compensar perdas financeiras Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Governo federal apoia pequenos exportadores afetados por tarifas dos EUA.

Medidas incluem descontos fiscais para compensar perdas financeiras.

Foco inicial em pequenas empresas com análise detalhada de cada caso.

Objetivo é facilitar financiamentos e criar estratégias para mitigar impactos econômicos.

O governo federal está desenvolvendo medidas para apoiar pequenos e microempreendedores afetados pelas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a prioridade é oferecer suporte a esses pequenos exportadores, que enfrentam dificuldades para redirecionar suas vendas.

As ações incluem análise detalhada de cada empresa e foco inicial em pequenos negócios. O governo planeja oferecer descontos proporcionais em impostos para compensar a queda no faturamento dessas empresas. Além disso, busca-se facilitar o acesso a financiamentos e criar estratégias específicas para mitigar os impactos econômicos.

O presidente Lula e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior estão envolvidos na formulação dessas medidas. A iniciativa visa fortalecer o diálogo com os setores atingidos, garantindo que as soluções sejam adequadas às necessidades específicas de cada segmento. Rodrigo Simões, economista, considera positiva a proposta de compensar perdas com redução de impostos.

