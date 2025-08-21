Logo R7.com
Governo brasileiro adquire alimentos perecíveis para apoiar produtores

Iniciativa visa substituir fornecedores afetados por tarifas dos EUA

  • Governo brasileiro compra alimentos perecíveis para apoiar produtores afetados por tarifas dos EUA.
  • Produtos comprados, como pescados e frutas, serão destinados a merenda escolar e instituições de saúde.
  • Medida visa minimizar prejuízos para pequenos produtores que dependem do mercado norte-americano.
  • A iniciativa pode melhorar a qualidade da alimentação e reduzir custos com fornecimento de comida no país.

 

Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda

O governo brasileiro decidiu comprar alimentos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos, agora impactados por novas tarifas comerciais. Produtos como pescados, açaí, mel, frutas e carnes serão destinados a programas de merenda escolar, alimentação das forças armadas, hospitais e restaurantes universitários.

Essa medida busca minimizar os prejuízos enfrentados pelos setores de exportação, especialmente pequenos produtores que dependem do mercado norte-americano. A aquisição desses alimentos não criará nova demanda, mas substituirá fornecedores em compras públicas já existentes.

O economista Ricardo Buso destaca que a ação é significativa para preservar o sustento econômico dos pequenos empreendedores, embora o cenário fiscal do Brasil limite a amplitude da ajuda. Além disso, a iniciativa pode melhorar a qualidade da alimentação e reduzir gastos com o fornecimento de comida no país.

Qual é a razão pela qual o governo brasileiro decidiu comprar alimentos perecíveis?


O governo brasileiro decidiu comprar alimentos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos devido ao impacto de novas tarifas comerciais. A medida visa apoiar pequenos produtores que dependem do mercado norte-americano.

Para onde serão destinados os alimentos adquiridos pelo governo?


Os alimentos adquiridos serão destinados a programas de merenda escolar, alimentação das forças armadas, hospitais e restaurantes universitários.

Qual é o impacto esperado dessa medida para os pequenos produtores?


A aquisição de alimentos busca minimizar os prejuízos enfrentados pelos setores de exportação, ajudando a preservar o sustento econômico dos pequenos empreendedores.

O que o economista Ricardo Buso diz sobre a ajuda do governo?

O economista Ricardo Buso destaca que a ação é significativa para preservar o sustento econômico dos pequenos empreendedores, embora o cenário fiscal do Brasil limite a amplitude da ajuda.

