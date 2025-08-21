Governo brasileiro adquire alimentos perecíveis para apoiar produtores
Iniciativa visa substituir fornecedores afetados por tarifas dos EUA
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O governo brasileiro decidiu comprar alimentos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos, agora impactados por novas tarifas comerciais. Produtos como pescados, açaí, mel, frutas e carnes serão destinados a programas de merenda escolar, alimentação das forças armadas, hospitais e restaurantes universitários.
Essa medida busca minimizar os prejuízos enfrentados pelos setores de exportação, especialmente pequenos produtores que dependem do mercado norte-americano. A aquisição desses alimentos não criará nova demanda, mas substituirá fornecedores em compras públicas já existentes.
O economista Ricardo Buso destaca que a ação é significativa para preservar o sustento econômico dos pequenos empreendedores, embora o cenário fiscal do Brasil limite a amplitude da ajuda. Além disso, a iniciativa pode melhorar a qualidade da alimentação e reduzir gastos com o fornecimento de comida no país.
Qual é a razão pela qual o governo brasileiro decidiu comprar alimentos perecíveis?
O governo brasileiro decidiu comprar alimentos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos devido ao impacto de novas tarifas comerciais. A medida visa apoiar pequenos produtores que dependem do mercado norte-americano.
Para onde serão destinados os alimentos adquiridos pelo governo?
Os alimentos adquiridos serão destinados a programas de merenda escolar, alimentação das forças armadas, hospitais e restaurantes universitários.
Qual é o impacto esperado dessa medida para os pequenos produtores?
A aquisição de alimentos busca minimizar os prejuízos enfrentados pelos setores de exportação, ajudando a preservar o sustento econômico dos pequenos empreendedores.
O que o economista Ricardo Buso diz sobre a ajuda do governo?
O economista Ricardo Buso destaca que a ação é significativa para preservar o sustento econômico dos pequenos empreendedores, embora o cenário fiscal do Brasil limite a amplitude da ajuda.
Assista ao vídeo - Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda
Veja também
Ministério da defesa turco se manifestou sobre negociações e afirmou que é preciso garantir um cessar-fogo antes de qualquer decisão
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!