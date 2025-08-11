Governo dos EUA tenta incluir Zelensky em reunião com Trump e Putin Encontro no Alasca enfrenta resistência russa para participação do líder ucraniano Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo dos EUA tenta incluir Zelensky em reunião com Trump e Putin no Alasca.

Resistência russa e pressões europeias dificultam a participação do líder ucraniano.

Vice-presidente dos EUA confirmou esforços para organizar a reunião tripartite.

Analista sugere que Rússia aceitaria Zelensky apenas fora do Ocidente, e EUA podem considerar sanções se reunião não acontecer.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo dos Estados Unidos está buscando viabilizar a inclusão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma reunião agendada entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Embora a intenção seja reunir os três líderes, a resistência russa e as pressões europeias complicam essa possibilidade.

Jade Vance, vice-presidente dos EUA, confirmou os esforços para organizar a reunião tripartite. No entanto, um funcionário da Casa Branca afirmou que, até o momento, apenas um encontro bilateral foi solicitado por Putin.

O analista internacional Vladimir Feijó destacou que a Rússia só concordaria com uma reunião envolvendo Zelensky se esta ocorresse fora do Ocidente, possivelmente nos Emirados Árabes Unidos. Ele também mencionou que, caso o encontro não aconteça, os EUA podem considerar sanções mais rigorosas contra a Rússia e seus aliados.

Veja também

‌



Empresário Samuel Medina aparece no topo com 21,2% das intenções de voto; desde 2005, a esquerda venceu todas em primeiro turno

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Direita deve voltar ao poder na Bolívia, indicam pesquisas J.D. Vance afirma que Ucrânia e Rússia não ficarão contentes com termos sugeridos por Trump Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista Análise: Trump e líderes europeus buscam acordo que não escancare derrota esmagadora do Ocidente Descoberta de reserva de petróleo no litoral garante ‘prolongamento da relevância do pré-sal’ Governo americano busca incluir Zelensky em reunião entre Trump e Putin no Alasca Mais uma? Regiões Sul e Sudeste devem ter nova frente fria a partir de quinta-feira (14) Análise: Brasil precisa de políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, além de boas leis ‘Peso político’: economista analisa principais desafios do mercado brasileiro em meio ao tarifaço Linhas de crédito e juros subsidiados: entenda o que pode compor o plano de contingência ao tarifaço Entenda o novo modelo de financiamento imobiliário que o governo estuda implantar Nova onda de frio será parecida com as anteriores, diz meteorologista Netanyahu diz que não pretende anexar Gaza, mas entregar território no futuro às autoridades árabes Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar?

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!