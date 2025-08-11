Logo R7.com
Governo dos EUA tenta incluir Zelensky em reunião com Trump e Putin

Encontro no Alasca enfrenta resistência russa para participação do líder ucraniano

  • Governo dos EUA tenta incluir Zelensky em reunião com Trump e Putin no Alasca.
  • Resistência russa e pressões europeias dificultam a participação do líder ucraniano.
  • Vice-presidente dos EUA confirmou esforços para organizar a reunião tripartite.
  • Analista sugere que Rússia aceitaria Zelensky apenas fora do Ocidente, e EUA podem considerar sanções se reunião não acontecer.

 

O governo dos Estados Unidos está buscando viabilizar a inclusão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma reunião agendada entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Embora a intenção seja reunir os três líderes, a resistência russa e as pressões europeias complicam essa possibilidade.

Jade Vance, vice-presidente dos EUA, confirmou os esforços para organizar a reunião tripartite. No entanto, um funcionário da Casa Branca afirmou que, até o momento, apenas um encontro bilateral foi solicitado por Putin.

O analista internacional Vladimir Feijó destacou que a Rússia só concordaria com uma reunião envolvendo Zelensky se esta ocorresse fora do Ocidente, possivelmente nos Emirados Árabes Unidos. Ele também mencionou que, caso o encontro não aconteça, os EUA podem considerar sanções mais rigorosas contra a Rússia e seus aliados.

