Governo elabora plano para enfrentar tarifas dos EUA Lula e Alckmin discutem medidas para setores exportadores impactados Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h42 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h42 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governo brasileiro elabora um plano para enfrentar tarifas de 50% dos EUA sobre produtos nacionais.

Lula e Alckmin se reúnem para definir ações como linhas de crédito subsidiadas e adiamento de tributos.

O plano inclui extensão de prazos de pagamento, concessão de créditos com juros reduzidos e compras governamentais.

Setores como madeira, frutas e pescados receberão suporte, beneficiando também a agricultura familiar nas escolas.

O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin se reúnem nesta segunda-feira para finalizar um plano estratégico destinado a mitigar os efeitos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. As ações previstas incluem linhas de crédito com juros subsidiados e adiamento no pagamento de tributos.

Carla Beni, economista do Conselho Regional de Economia de São Paulo e professora da FGV, destaca três pilares essenciais do plano: extensão dos prazos para pagamento de impostos, concessão de créditos específicos com juros reduzidos e compras governamentais para apoiar setores afetados pela política tarifária americana.

Setores como madeira, frutas e pescados, que dependem fortemente do mercado americano, podem receber suporte específico para manter a estabilidade econômica e proteger empregos. Além disso, governos estaduais e municipais podem contribuir adquirindo produtos da agricultura familiar para merenda escolar, beneficiando produtores locais e melhorando a qualidade alimentar nas escolas públicas.

