Governo prepara plano de contingência para tarifas dos EUA Medidas incluem empréstimos subsidiados para setores afetados Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro anunciará um plano de contingência até terça-feira para enfrentar tarifas dos EUA.

A iniciativa inclui empréstimos subsidiados para setores afetados, proporcionalmente às suas exportações.

Produtos perecíveis, como frutas e pescados, são especialmente vulneráveis devido à falta de mercado imediato.

Economista critica a falta de negociações diretas com os EUA para redução das tarifas impostas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governo brasileiro deve anunciar até terça-feira um plano de contingência para enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a iniciativa visa apoiar setores impactados com base na proporção de suas exportações.

Em entrevista ao programa Conexão Record News, o economista Denis Medina explicou que o plano provavelmente incluirá empréstimos subsidiados para empresas afetadas pelas novas tarifas. Produtos perecíveis como frutas e pescados são especialmente vulneráveis devido à falta de mercado imediato.

Medina criticou a decisão do governo de não negociar diretamente com os Estados Unidos para tentar reduzir as tarifas impostas. Ele destacou a importância de um diálogo com o governo norte-americano, dado que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil.

Veja também

‌



Lier Ferreira analisa suspensão de acordo de compra de armas americanas pela Índia após o tarifaço entrar em vigor

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar? ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço COP30: órgãos de defesa do consumidor miram em plataformas de hospedagem para conter preços abusivos Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado' Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista 'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025 Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!