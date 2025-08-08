Governo prepara plano de contingência para tarifas dos EUA
Medidas incluem empréstimos subsidiados para setores afetados
O governo brasileiro deve anunciar até terça-feira um plano de contingência para enfrentar as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, a iniciativa visa apoiar setores impactados com base na proporção de suas exportações.
Em entrevista ao programa Conexão Record News, o economista Denis Medina explicou que o plano provavelmente incluirá empréstimos subsidiados para empresas afetadas pelas novas tarifas. Produtos perecíveis como frutas e pescados são especialmente vulneráveis devido à falta de mercado imediato.
Medina criticou a decisão do governo de não negociar diretamente com os Estados Unidos para tentar reduzir as tarifas impostas. Ele destacou a importância de um diálogo com o governo norte-americano, dado que os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil.
