Governo propõe novo modelo de crédito habitacional

Governo federal propõe novo modelo de financiamento imobiliário.
Recursos da caderneta de poupança podem ser usados integralmente para crédito habitacional.
Transição do modelo atual, que destina apenas 52%, pode levar até dez anos.
Discussões incluem preocupação com a viabilidade dos incentivos e custo de captação.
O governo federal está estudando um novo modelo de financiamento imobiliário que visa destinar integralmente os recursos da caderneta de poupança para crédito habitacional, mantendo as taxas de juros atuais. A transição pode levar até dez anos para ser concluída.
Atualmente, apenas 52% dos recursos da poupança são direcionados ao setor imobiliário, mas a redução dos depósitos nos últimos anos diminuiu esses fundos. Ana Maria Castello, economista do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), destaca a importância de garantir que os recursos sustentem o crescimento do mercado imobiliário com uma oferta de crédito a custo adequado.
O projeto ainda está em discussão com entidades setoriais e o Banco Central participando do debate. Existem preocupações sobre a viabilidade dos incentivos propostos para manter o crédito acessível, especialmente devido ao custo mais alto de captação no mercado em comparação com a poupança. O objetivo é atender à demanda por habitação sem aumentar significativamente o custo do crédito.
Proposta é para que 100% do saldo da caderneta seja direcionado pelos bancos para crédito habitacional
