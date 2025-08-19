Impacto das tarifas de Trump nas exportações brasileiras Confederação Nacional da Indústria prevê queda de US$ 5,4 bilhões em exportações Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 18h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h39 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A CNI prevê uma queda de US$ 5,4 bilhões nas exportações brasileiras em 2025 devido a tarifas de 50% dos EUA.

A previsão de crescimento do PIB industrial foi ajustada de 2% para 1,7% para este ano.

O setor madeireiro, com metade de sua produção destinada aos EUA, está em crise, resultando em demissões e férias coletivas.

A indústria brasileira contesta as justificativas ambientais dos EUA e busca alternativas para mitigar os impactos das tarifas.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) revisou suas projeções para as exportações brasileiras em 2025 devido às novas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A expectativa é que o valor exportado seja reduzido em US$ 5,4 bilhões. A previsão de crescimento do PIB industrial também foi ajustada de 2% para 1,7% neste ano.

A economista Carla Beni observa que, embora a variação percentual pareça pequena no macroeconômico, o impacto pode ser significativo em setores específicos que já enfrentam dificuldades. Ela destaca a importância de explorar novos mercados e alternativas para mitigar os riscos associados à dependência do mercado americano.

O setor madeireiro é particularmente afetado, com metade de sua produção destinada aos EUA. Desde julho, 1.400 funcionários estão em férias coletivas e ocorreram 100 demissões. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente alerta que as tarifas podem ameaçar cerca de 180 mil empregos diretos no Brasil. As justificativas ambientais dos EUA para a sobretaxa são contestadas pelas indústrias locais, que afirmam possuir certificações apropriadas para suas exportações de madeira.

Para enfrentar esses desafios, alternativas como seguros para produção futura e créditos subsidiados são consideradas essenciais para sustentar o setor industrial e exportador brasileiro.

Qual é a expectativa de redução nas exportações brasileiras em 2025 devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos?

A expectativa é que o valor exportado seja reduzido em US$ 5,4 bilhões.

Qual foi a revisão na previsão de crescimento do PIB industrial para este ano?

A previsão foi ajustada de 2% para 1,7%.

Quais setores estão particularmente afetados pelas novas tarifas e qual é a sua situação atual?

O setor madeireiro está particularmente afetado, com metade de sua produção destinada aos EUA. Desde julho, 1.400 funcionários estão em férias coletivas e ocorreram 100 demissões.

Como as indústrias locais reagem às justificativas ambientais dos EUA para a sobretaxa?

As indústrias locais contestam as justificativas e afirmam possuir certificações apropriadas para suas exportações de madeira.

