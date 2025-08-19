Impacto das tarifas de Trump nas exportações brasileiras
Confederação Nacional da Indústria prevê queda de US$ 5,4 bilhões em exportações
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) revisou suas projeções para as exportações brasileiras em 2025 devido às novas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A expectativa é que o valor exportado seja reduzido em US$ 5,4 bilhões. A previsão de crescimento do PIB industrial também foi ajustada de 2% para 1,7% neste ano.
A economista Carla Beni observa que, embora a variação percentual pareça pequena no macroeconômico, o impacto pode ser significativo em setores específicos que já enfrentam dificuldades. Ela destaca a importância de explorar novos mercados e alternativas para mitigar os riscos associados à dependência do mercado americano.
O setor madeireiro é particularmente afetado, com metade de sua produção destinada aos EUA. Desde julho, 1.400 funcionários estão em férias coletivas e ocorreram 100 demissões. A Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente alerta que as tarifas podem ameaçar cerca de 180 mil empregos diretos no Brasil. As justificativas ambientais dos EUA para a sobretaxa são contestadas pelas indústrias locais, que afirmam possuir certificações apropriadas para suas exportações de madeira.
Para enfrentar esses desafios, alternativas como seguros para produção futura e créditos subsidiados são consideradas essenciais para sustentar o setor industrial e exportador brasileiro.
