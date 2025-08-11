Impacto das tarifas dos EUA nas exportações brasileiras

As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos afetam cerca de 36% das exportações brasileiras, atingindo produtos como café, frutas, carne e pescado. A decisão do presidente Donald Trump confere um peso político à questão, diferenciando-se das tradicionais alterações feitas pela câmara de comércio dos EUA.
A economista Carla Beni destacou que essa situação exige que produtores brasileiros busquem novos parceiros comerciais para mitigar os impactos da instabilidade nas relações com os Estados Unidos. Com sete meses de governo Trump, a expectativa é de que as tensões comerciais continuem, levando o Brasil a intensificar esforços para abrir novos mercados.
