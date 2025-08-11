Impacto das tarifas dos EUA nas exportações brasileiras Exportadores buscam alternativas devido às medidas do governo Trump Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 17h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 17h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As novas tarifas impostas pelos Estados Unidos afetam cerca de 36% das exportações brasileiras, atingindo produtos como café, frutas, carne e pescado. A decisão do presidente Donald Trump confere um peso político à questão, diferenciando-se das tradicionais alterações feitas pela câmara de comércio dos EUA.

A economista Carla Beni destacou que essa situação exige que produtores brasileiros busquem novos parceiros comerciais para mitigar os impactos da instabilidade nas relações com os Estados Unidos. Com sete meses de governo Trump, a expectativa é de que as tensões comerciais continuem, levando o Brasil a intensificar esforços para abrir novos mercados.

Veja também

‌



Empresário Samuel Medina aparece no topo com 21,2% das intenções de voto; desde 2005, a esquerda venceu todas em primeiro turno

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Direita deve voltar ao poder na Bolívia, indicam pesquisas J.D. Vance afirma que Ucrânia e Rússia não ficarão contentes com termos sugeridos por Trump Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista Análise: Trump e líderes europeus buscam acordo que não escancare derrota esmagadora do Ocidente Descoberta de reserva de petróleo no litoral garante ‘prolongamento da relevância do pré-sal’ Governo americano busca incluir Zelensky em reunião entre Trump e Putin no Alasca Mais uma? Regiões Sul e Sudeste devem ter nova frente fria a partir de quinta-feira (14) Análise: Brasil precisa de políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, além de boas leis ‘Peso político’: economista analisa principais desafios do mercado brasileiro em meio ao tarifaço Linhas de crédito e juros subsidiados: entenda o que pode compor o plano de contingência ao tarifaço Entenda o novo modelo de financiamento imobiliário que o governo estuda implantar Nova onda de frio será parecida com as anteriores, diz meteorologista Netanyahu diz que não pretende anexar Gaza, mas entregar território no futuro às autoridades árabes Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar?

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!