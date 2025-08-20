Impacto do PIX complica disputa tarifária entre Brasil e EUA na OMC
Consultas na OMC enfrentam impasses devido a questões de segurança nacional
O Brasil solicitou consultas à Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar tarifas impostas pelos Estados Unidos durante a gestão Trump, que incluem uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. Os EUA aceitaram o pedido, mas classificaram parte das alegações brasileiras como questões de segurança nacional.
Mauro Rochlin, economista entrevistado no programa Conexão RECORD News, destacou que a relevância da OMC tem diminuído diante das ações unilaterais dos Estados Unidos. Ele argumenta que negociações diretas podem ser mais eficazes que recorrer ao órgão multilateral.
Um dos principais pontos de discussão é o impacto do PIX no mercado financeiro norte-americano. Os EUA alegam que a ferramenta prejudica operadores de cartões de crédito, enquanto o Brasil defende sua importância para inclusão financeira. Além disso, a disputa envolve temas como regulação de big techs e direitos autorais, tornando as negociações ainda mais complexas.
