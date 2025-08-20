Impacto do PIX complica disputa tarifária entre Brasil e EUA na OMC Consultas na OMC enfrentam impasses devido a questões de segurança nacional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil solicita consultas à OMC para contestar tarifas dos EUA, incluindo sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

EUA aceitam o pedido, mas alegam que algumas questões são de segurança nacional.

Mauro Rochlin aponta que OMC perdeu relevância em comparação com ações unilaterais dos EUA.

Discussões incluem impacto do PIX no mercado dos EUA e temas como regulação de big techs e direitos autorais.

O Brasil solicitou consultas à Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar tarifas impostas pelos Estados Unidos durante a gestão Trump, que incluem uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros. Os EUA aceitaram o pedido, mas classificaram parte das alegações brasileiras como questões de segurança nacional.

Mauro Rochlin, economista entrevistado no programa Conexão RECORD News, destacou que a relevância da OMC tem diminuído diante das ações unilaterais dos Estados Unidos. Ele argumenta que negociações diretas podem ser mais eficazes que recorrer ao órgão multilateral.

Um dos principais pontos de discussão é o impacto do PIX no mercado financeiro norte-americano. Os EUA alegam que a ferramenta prejudica operadores de cartões de crédito, enquanto o Brasil defende sua importância para inclusão financeira. Além disso, a disputa envolve temas como regulação de big techs e direitos autorais, tornando as negociações ainda mais complexas.

Qual foi a solicitação do Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC)?

O Brasil solicitou consultas à OMC para contestar tarifas impostas pelos Estados Unidos, que incluem uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

Como os Estados Unidos reagiram ao pedido de consultas do Brasil?

Os Estados Unidos aceitaram o pedido, mas classificaram parte das alegações brasileiras como questões de segurança nacional.

Qual é o impacto do PIX na disputa tarifária entre Brasil e EUA?

Os EUA alegam que o PIX prejudica operadores de cartões de crédito, enquanto o Brasil defende sua importância para inclusão financeira.

Quais outros temas estão envolvidos nas negociações entre Brasil e EUA?

Além do PIX, a disputa envolve regulação de big techs e direitos autorais, tornando as negociações mais complexas.

