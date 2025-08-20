Incertezas no mercado financeiro afetam câmbio e ações bancárias Decisão de Flávio Dino sobre ordens estrangeiras gera volatilidade Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O dólar iniciou o dia cotado a R$ 5,47, após fechar a terça-feira a R$ 5,49.

Incertezas entre Brasil e EUA impactam o mercado financeiro e provocam volatilidade.

Ações bancárias caíram após decisão de Flávio Dino de proibir ordens internacionais.

Economista Mauro Rochlin alerta para a dificuldade em prever tendências no mercado cambial devido à tensão atual.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O dólar abriu esta quarta-feira cotado a R$ 5,47, após encerrar a terça-feira em R$ 5,49. Este movimento ocorre em meio a incertezas entre Brasil e Estados Unidos que afetam o mercado financeiro. As ações dos bancos caíram significativamente após a decisão de Flávio Dino de proibir instituições de cumprirem ordens internacionais.

Mauro Rochlin, economista da FGV, comentou no programa CONEXÃO RECORD NEWS que é prematuro afirmar que a queda do dólar se manterá devido ao cenário turbulento. A lei Magnitsky gerou incertezas sobre as operações bancárias no Brasil, contribuindo para a volatilidade do mercado.

Rochlin destacou que em momentos de tensão, o mercado cambial tende a ser mais volátil. Ele alertou que prever tendências ou fazer recomendações é desafiador devido ao nervosismo dos operadores financeiros. A atual volatilidade do câmbio reflete as incertezas e riscos percebidos pelos investidores.

