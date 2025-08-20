Logo R7.com
Incertezas no mercado financeiro afetam câmbio e ações bancárias

Decisão de Flávio Dino sobre ordens estrangeiras gera volatilidade

  • O dólar iniciou o dia cotado a R$ 5,47, após fechar a terça-feira a R$ 5,49.
  • Incertezas entre Brasil e EUA impactam o mercado financeiro e provocam volatilidade.
  • Ações bancárias caíram após decisão de Flávio Dino de proibir ordens internacionais.
  • Economista Mauro Rochlin alerta para a dificuldade em prever tendências no mercado cambial devido à tensão atual.

 

O dólar abriu esta quarta-feira cotado a R$ 5,47, após encerrar a terça-feira em R$ 5,49. Este movimento ocorre em meio a incertezas entre Brasil e Estados Unidos que afetam o mercado financeiro. As ações dos bancos caíram significativamente após a decisão de Flávio Dino de proibir instituições de cumprirem ordens internacionais.

Mauro Rochlin, economista da FGV, comentou no programa CONEXÃO RECORD NEWS que é prematuro afirmar que a queda do dólar se manterá devido ao cenário turbulento. A lei Magnitsky gerou incertezas sobre as operações bancárias no Brasil, contribuindo para a volatilidade do mercado.

Rochlin destacou que em momentos de tensão, o mercado cambial tende a ser mais volátil. Ele alertou que prever tendências ou fazer recomendações é desafiador devido ao nervosismo dos operadores financeiros. A atual volatilidade do câmbio reflete as incertezas e riscos percebidos pelos investidores.

Qual foi a cotação do dólar nesta quarta-feira e como ela se compara ao dia anterior?

O dólar abriu esta quarta-feira cotado a R$ 5,47, após encerrar a terça-feira em R$ 5,49.


O que causou a queda das ações dos bancos recentemente?

As ações dos bancos caíram significativamente após a decisão de Flávio Dino de proibir instituições de cumprirem ordens internacionais.

Qual é a opinião do economista Mauro Rochlin sobre a queda do dólar?

Mauro Rochlin, economista da FGV, afirmou que é prematuro dizer que a queda do dólar se manterá, dado que o cenário é turbulento e a volatilidade do mercado é alta.


Como a lei Magnitsky está impactando o mercado financeiro no Brasil?

A lei Magnitsky gerou incertezas sobre as operações bancárias no Brasil, contribuindo para a volatilidade do mercado financeiro.

