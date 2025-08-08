Índia suspende compra de armas dos EUA após tarifas de Trump Nova Delhi reage a tarifas impostas por importações de petróleo russo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Índia suspendeu a compra de armas e aeronaves dos EUA devido a tarifas impostas por Donald Trump.

As tarifas incluem punições pelas compras indianas de petróleo da Rússia.

Ainda assim, Nova Delhi está disposta a retomar negociações, condicionadas à melhoria das relações bilaterais.

A situação pode aproximar a Índia da China, que busca integrar países com conflitos econômicos com os EUA.

A Índia decidiu interromper os planos de aquisição de armamentos e aeronaves dos Estados Unidos após a implementação de tarifas adicionais pelo presidente Donald Trump. As taxas, que incluem uma punição pelas compras indianas de petróleo da Rússia, levaram ao cancelamento de uma viagem do ministro da Defesa indiano a Washington, onde seriam discutidos detalhes do acordo.

Fontes ligadas ao governo indiano indicaram que, apesar da suspensão, Nova Delhi está aberta a retomar as negociações com os Estados Unidos. A continuidade das compras dependerá de uma melhor compreensão das relações bilaterais entre os dois países. A decisão surge em um contexto de tensões comerciais, onde a Índia busca alternativas em meio a sanções e tarifas elevadas.

O pesquisador Lier Ferreira destacou que as sanções podem aproximar a Índia da China, que está pronta para integrar países com desentendimentos econômicos com os Estados Unidos em seus projetos, como a Nova Rota da Seda.

