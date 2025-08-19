Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estados Unidos


Kim Jong-un quer expandir arsenal nuclear por tensão militar

Líder norte-coreano critica exercícios militares de EUA e Coreia do Sul

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Kim Jong-un afirma a necessidade de expandir o arsenal nuclear da Coreia do Norte.
  • A declaração foi feita em resposta aos exercícios militares dos EUA e Coreia do Sul, considerados provocativos pelo líder norte-coreano.
  • Especialista destaca que a proximidade da capital sul-coreana da fronteira e o programa de mísseis de Pyongyang agravam a tensão regional.
  • A Coreia do Norte possui urânio suficiente para produzir mais armamento, reforçando sua política de intimidação.

 

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o país precisa aumentar rapidamente seu arsenal nuclear. A declaração ocorreu durante uma visita à Marinha norte-coreana, em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul.

Segundo a mídia estatal norte-coreana, Kim Jong-un classifica as manobras militares como uma provocação e uma demonstração de intenção de guerra. Os exercícios, que ocorrem anualmente, são descritos por Seul e Washington como puramente defensivos.

O especialista em relações internacionais, Vitelio Brustolin, explica que a proximidade da capital sul-coreana com a fronteira norte-coreana e o vasto programa de mísseis de Pyongyang, com cerca de 50 ogivas nucleares, são fatores que alimentam a tensão. A Coreia do Norte possui urânio enriquecido suficiente para produzir mais armamento, justificando sua política de intimidação e ameaças aos países vizinhos.

O que Kim Jong-un afirmou sobre o arsenal nuclear da Coreia do Norte?

Kim Jong-un afirmou que a Coreia do Norte precisa aumentar rapidamente seu arsenal nuclear.


Qual foi a razão para a declaração de Kim Jong-un?

A declaração foi em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados pelos Estados Unidos e Coreia do Sul, que ele classifica como uma provocações e uma intenção de guerra.

Como os exercícios militares são vistos por Seul e Washington?

Seul e Washington descrevem os exercícios militares anuais como puramente defensivos.


Quais fatores contribuem para a tensão entre a Coreia do Norte e os países vizinhos?

A proximidade da capital sul-coreana com a fronteira norte-coreana e o vasto programa de mísseis de Pyongyang, que possui cerca de 50 ogivas nucleares, são fatores que alimentam a tensão.

Veja também


Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.