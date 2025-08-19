Kim Jong-un quer expandir arsenal nuclear por tensão militar Líder norte-coreano critica exercícios militares de EUA e Coreia do Sul Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h18 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Kim Jong-un afirma a necessidade de expandir o arsenal nuclear da Coreia do Norte.

A declaração foi feita em resposta aos exercícios militares dos EUA e Coreia do Sul, considerados provocativos pelo líder norte-coreano.

Especialista destaca que a proximidade da capital sul-coreana da fronteira e o programa de mísseis de Pyongyang agravam a tensão regional.

A Coreia do Norte possui urânio suficiente para produzir mais armamento, reforçando sua política de intimidação.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o país precisa aumentar rapidamente seu arsenal nuclear. A declaração ocorreu durante uma visita à Marinha norte-coreana, em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul.

Segundo a mídia estatal norte-coreana, Kim Jong-un classifica as manobras militares como uma provocação e uma demonstração de intenção de guerra. Os exercícios, que ocorrem anualmente, são descritos por Seul e Washington como puramente defensivos.

O especialista em relações internacionais, Vitelio Brustolin, explica que a proximidade da capital sul-coreana com a fronteira norte-coreana e o vasto programa de mísseis de Pyongyang, com cerca de 50 ogivas nucleares, são fatores que alimentam a tensão. A Coreia do Norte possui urânio enriquecido suficiente para produzir mais armamento, justificando sua política de intimidação e ameaças aos países vizinhos.

O que Kim Jong-un afirmou sobre o arsenal nuclear da Coreia do Norte?

Kim Jong-un afirmou que a Coreia do Norte precisa aumentar rapidamente seu arsenal nuclear.

Qual foi a razão para a declaração de Kim Jong-un?

A declaração foi em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados pelos Estados Unidos e Coreia do Sul, que ele classifica como uma provocações e uma intenção de guerra.

Como os exercícios militares são vistos por Seul e Washington?

Seul e Washington descrevem os exercícios militares anuais como puramente defensivos.

Quais fatores contribuem para a tensão entre a Coreia do Norte e os países vizinhos?

A proximidade da capital sul-coreana com a fronteira norte-coreana e o vasto programa de mísseis de Pyongyang, que possui cerca de 50 ogivas nucleares, são fatores que alimentam a tensão.

