Kim Jong-un quer expandir arsenal nuclear por tensão militar
Líder norte-coreano critica exercícios militares de EUA e Coreia do Sul
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que o país precisa aumentar rapidamente seu arsenal nuclear. A declaração ocorreu durante uma visita à Marinha norte-coreana, em resposta aos exercícios militares conjuntos realizados por Estados Unidos e Coreia do Sul.
Segundo a mídia estatal norte-coreana, Kim Jong-un classifica as manobras militares como uma provocação e uma demonstração de intenção de guerra. Os exercícios, que ocorrem anualmente, são descritos por Seul e Washington como puramente defensivos.
O especialista em relações internacionais, Vitelio Brustolin, explica que a proximidade da capital sul-coreana com a fronteira norte-coreana e o vasto programa de mísseis de Pyongyang, com cerca de 50 ogivas nucleares, são fatores que alimentam a tensão. A Coreia do Norte possui urânio enriquecido suficiente para produzir mais armamento, justificando sua política de intimidação e ameaças aos países vizinhos.
