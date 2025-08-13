Logo R7.com
Lula defende moeda do BRICS em cenário de tensão econômica

Economista destaca desafios nas relações Brasil-EUA

  • Lula defende a criação de uma moeda própria para o BRICS em meio a tensões econômicas.
  • A importância de equilibrar interesses internos do Brasil com suas relações internacionais é destacada.
  • Economista alerta sobre os desafios nas relações Brasil-EUA devido à proposta da moeda do BRICS.
  • Brasil deve se preparar economicamente para participar efetivamente de acordos internacionais.

 

O presidente Lula reafirmou sua intenção de criar uma moeda própria para o BRICS, o que gerou discussões sobre a necessidade de equilíbrio entre os interesses internos do Brasil e suas relações internacionais. A declaração ocorre em um momento de reorganização econômica global, com países focando em ajustes internos antes de expandir acordos externos.

Rodrigo Simões, economista, destacou a importância de habilidade política e geopolítica para que o Brasil participe efetivamente das negociações internacionais. Segundo ele, a relação com os Estados Unidos é sensível devido às discordâncias sobre a proposta da moeda do BRICS. Simões observou que economias com déficits comerciais enfrentam desafios maiores, impactando as tensões globais.

Durante uma entrevista ao programa Conexão RECORD News, Simões afirmou que o Brasil tem potencial para realizar bons acordos internacionais, mas precisa estar preparado economicamente e estrategicamente para fortalecer sua posição nas negociações globais.

