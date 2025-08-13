Lula defende moeda do BRICS em cenário de tensão econômica Economista destaca desafios nas relações Brasil-EUA Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula defende a criação de uma moeda própria para o BRICS em meio a tensões econômicas.

A importância de equilibrar interesses internos do Brasil com suas relações internacionais é destacada.

Economista alerta sobre os desafios nas relações Brasil-EUA devido à proposta da moeda do BRICS.

Brasil deve se preparar economicamente para participar efetivamente de acordos internacionais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente Lula reafirmou sua intenção de criar uma moeda própria para o BRICS, o que gerou discussões sobre a necessidade de equilíbrio entre os interesses internos do Brasil e suas relações internacionais. A declaração ocorre em um momento de reorganização econômica global, com países focando em ajustes internos antes de expandir acordos externos.

Rodrigo Simões, economista, destacou a importância de habilidade política e geopolítica para que o Brasil participe efetivamente das negociações internacionais. Segundo ele, a relação com os Estados Unidos é sensível devido às discordâncias sobre a proposta da moeda do BRICS. Simões observou que economias com déficits comerciais enfrentam desafios maiores, impactando as tensões globais.

Durante uma entrevista ao programa Conexão RECORD News, Simões afirmou que o Brasil tem potencial para realizar bons acordos internacionais, mas precisa estar preparado economicamente e estrategicamente para fortalecer sua posição nas negociações globais.

Qual é a proposta do presidente Lula relacionada ao BRICS?

O presidente Lula reafirmou sua intenção de criar uma moeda própria para o BRICS, destacando a necessidade de equilibrar os interesses internos do Brasil com suas relações internacionais.

‌



Que desafios o economista Rodrigo Simões mencionou sobre a relação do Brasil com os EUA?

Rodrigo Simões destacou que a relação com os Estados Unidos é sensível devido às discordâncias sobre a proposta da moeda do BRICS, e que economias com déficits comerciais enfrentam desafios maiores nas negociações globais.

O que Simões sugeriu sobre a preparação do Brasil para acordos internacionais?

Simões afirmou que o Brasil tem potencial para realizar bons acordos internacionais, mas precisa estar preparado econômica e estrategicamente para fortalecer sua posição nas negociações globais.

‌



Em que contexto se insere a declaração de Lula sobre a moeda do BRICS?

A declaração de Lula ocorre em um momento de reorganização econômica global, com países focando em ajustes internos antes de expandir acordos externos.

Veja também

‌



Veja também: tropas ucranianas rejeitam concessões territoriais à Rússia e maioria da população quer o fim da guerra

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Zelensky afirma que não reconhecerá decisões tomadas em reunião entre Trump e Putin O que o Brasil deve fazer depois de 'perder uma Bolívia' em áreas naturais em 40 anos? Análise: ajuda europeia permite que Ucrânia mantenha conflito contra a Rússia Países europeus suspeitam que Rússia esteja ajudando Irã a acelerar programa nuclear, diz professor ‘Rússia não tem cedido um milímetro sequer’, diz especialista sobre acordo por fim da guerra Frio de novo: trégua dura pouco e temperaturas voltam a cair em SP nesta quinta-feira (14) Lula diz que não desistiu de moeda própria do Brics; 'fala é sensível', avalia economista Entenda por que o dólar caiu e atingiu o menor valor em mais de um ano Economista diz que pacote contra tarifaço é 'positivo', mas governo deve trabalhar em outras frentes Comparação de Trump entre Washington e Brasília é inapropriada, diz especialista Rússia avança 10 km para o norte da Ucrânia; Zelensky busca ajuda de outros países Indústrias da China cortam salários para manter competitividade em meio à guerra comercial Compra de soja americana pela China ameaçaria agronegócio brasileiro a longo prazo; entenda 'Zona cinzenta': Entenda a dificuldade de enquadrar a adultização de menores como crime Fim do frio? Temperaturas do Centro-Sul devem subir nos próximos dias Ucrânia não confia mais nas promessas de cessar-fogo russas; entenda O que esperar dos encontros de Trump com Zelensky e Putin nesta semana? Incapacidade de interpretar textos afeta oportunidades de trabalho, diz especialista EUA não vão conseguir impor acordo rígido para a China, avalia professor Relação bilateral do Brasil com os EUA é a pior dos últimos 200 anos, avalia especialista

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!