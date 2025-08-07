Marina Silva destaca estabilização do desmatamento na Amazônia
Cerrado registra queda nos alertas após quatro anos, segundo dados divulgados
Os Ministérios do Meio Ambiente e outras entidades governamentais divulgaram dados sobre o desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Pela primeira vez em quatro anos, o Cerrado apresentou uma redução nos alertas de desmatamento, enquanto a Amazônia registrou a segunda menor área destruída desde 2015.
Em coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, enfatizou a importância de práticas produtivas sustentáveis e de prevenção. Ela destacou a implementação de mecanismos para restaurar áreas degradadas e tornar áreas abandonadas produtivas, reduzindo a pressão sobre as florestas.
A ministra afirmou que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas reforçou o compromisso do Brasil de alcançar desmatamento zero até 2030. Este objetivo foi assumido em Dubai e posiciona o Brasil como o único país com essa meta específica.
Além disso, Marina Silva ressaltou a necessidade de uma transição planejada em relação aos combustíveis fósseis, afirmando que a continuidade das emissões de CO₂ pode comprometer os esforços de preservação florestal.
