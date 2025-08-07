Marina Silva destaca estabilização do desmatamento na Amazônia Cerrado registra queda nos alertas após quatro anos, segundo dados divulgados Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dados recentes mostram que o desmatamento na Amazônia está estabilizado e o Cerrado teve uma redução nos alertas pela primeira vez em quatro anos.

A ministra Marina Silva destacou a importância de práticas sustentáveis e da restauração de áreas degradadas.

O Brasil se comprometeu a alcançar desmatamento zero até 2030, uma meta única assumida em Dubai.

Marina Silva enfatizou a necessidade de uma transição planejada em relação aos combustíveis fósseis para preservar as florestas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os Ministérios do Meio Ambiente e outras entidades governamentais divulgaram dados sobre o desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Pela primeira vez em quatro anos, o Cerrado apresentou uma redução nos alertas de desmatamento, enquanto a Amazônia registrou a segunda menor área destruída desde 2015.

Em coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, enfatizou a importância de práticas produtivas sustentáveis e de prevenção. Ela destacou a implementação de mecanismos para restaurar áreas degradadas e tornar áreas abandonadas produtivas, reduzindo a pressão sobre as florestas.

A ministra afirmou que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas reforçou o compromisso do Brasil de alcançar desmatamento zero até 2030. Este objetivo foi assumido em Dubai e posiciona o Brasil como o único país com essa meta específica.

Além disso, Marina Silva ressaltou a necessidade de uma transição planejada em relação aos combustíveis fósseis, afirmando que a continuidade das emissões de CO₂ pode comprometer os esforços de preservação florestal.

Veja também

‌



Especialista em direito do consumidor analisa ações contra os valores praticados por hotéis de Belém (PA)

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo COP30: órgãos de defesa do consumidor miram em plataformas de hospedagem para conter preços abusivos Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado' Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista 'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025 Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise Entenda a divergência entre o chefe do Exército de Israel e Netanyahu sobre a expansão em Gaza Partes do Sudeste podem ter chuva de granizo; Baixada Santista segue em alerta para temporais Análise: tarifaço americano ‘é um regresso’ para relações comerciais globais Diante de tarifaço, Brasil precisa se preparar para atender demanda interna, diz economista Entenda as dificuldades enfrentadas pelo Brasil na expansão de mercados para exportação de carne Tarifaço: especialista explica como vai funcionar o socorro do governo a pequenos produtores Putin não vai ceder ao ultimato de Trump, dizem fontes próximas ao Kremlin Poderio econômico da Índia pode influenciar conflito no Leste Europeu; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!