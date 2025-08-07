Logo R7.com
Marina Silva destaca estabilização do desmatamento na Amazônia

Cerrado registra queda nos alertas após quatro anos, segundo dados divulgados

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Dados recentes mostram que o desmatamento na Amazônia está estabilizado e o Cerrado teve uma redução nos alertas pela primeira vez em quatro anos.
  • A ministra Marina Silva destacou a importância de práticas sustentáveis e da restauração de áreas degradadas.
  • O Brasil se comprometeu a alcançar desmatamento zero até 2030, uma meta única assumida em Dubai.
  • Marina Silva enfatizou a necessidade de uma transição planejada em relação aos combustíveis fósseis para preservar as florestas.

 

Os Ministérios do Meio Ambiente e outras entidades governamentais divulgaram dados sobre o desmatamento na Amazônia, Cerrado e Pantanal. Pela primeira vez em quatro anos, o Cerrado apresentou uma redução nos alertas de desmatamento, enquanto a Amazônia registrou a segunda menor área destruída desde 2015.

Em coletiva de imprensa, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, enfatizou a importância de práticas produtivas sustentáveis e de prevenção. Ela destacou a implementação de mecanismos para restaurar áreas degradadas e tornar áreas abandonadas produtivas, reduzindo a pressão sobre as florestas.

A ministra afirmou que o desmatamento na Amazônia está estabilizado, mas reforçou o compromisso do Brasil de alcançar desmatamento zero até 2030. Este objetivo foi assumido em Dubai e posiciona o Brasil como o único país com essa meta específica.

Além disso, Marina Silva ressaltou a necessidade de uma transição planejada em relação aos combustíveis fósseis, afirmando que a continuidade das emissões de CO₂ pode comprometer os esforços de preservação florestal.

