Netanyahu propõe Trump para Nobel da Paz em meio a negociações no Oriente Médio Discussões sobre cessar-fogo entre Israel e Hamas avançam com mediação internacional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/07/2025 - 16h49 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h49 )

'Muito semelhante àquele de janeiro', diz especialista sobre cessar-fogo entre Israel e Hamas

Durante visita aos Estados Unidos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicou o presidente americano Donald Trump ao Nobel da Paz por sua influência na mediação de conflitos no Oriente Médio. O anúncio foi feito em um jantar na Casa Branca durante seu terceiro encontro com Trump desde que ele retornou à presidência.

Além de discutir a situação na Faixa de Gaza, ambos abordaram a operação contra o Irã. Trump afirmou que os EUA têm reuniões agendadas para discutir o programa nuclear iraniano, embora Teerã ainda não tenha confirmado. Netanyahu destacou que a reunião poderia incentivar as negociações para um cessar-fogo em Gaza.

Simultaneamente, representantes de Israel e do Hamas realizavam conversas indiretas com mediação do Catar e Egito para avançar em um acordo de cessar-fogo. A proposta inclui um cessar-fogo de 60 dias com a libertação gradual de reféns, retirada de tropas israelenses de partes de Gaza e discussão sobre o fim total das hostilidades.

As negociações enfrentam desafios semelhantes a um acordo anterior em janeiro que não foi cumprido. Uma diferença é o compromisso do Hamas de evitar celebrações performáticas na devolução dos reféns, uma questão sensível para Israel.

