Aumento de casos de sarampo em países vizinhos preocupa Brasil; confira orientações

O sarampo volta a preocupar com o aumento de casos nos países vizinhos. Em São Paulo , o governo vem reforçando a importância da vacinação contra o vírus e orienta que o calendário vacinal seja atualizado pelo menos 15 dias antes das viagens de férias escolares, já que há um alerta epidemiológico emitido por países vizinhos, o que pode aumentar o risco de exposição e reintrodução do vírus no país. A imunização contra o sarampo é fundamental tanto para crianças como para os adultos.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (8), Renato Grinbaun, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), alerta para o esquema vacinal, aos 9 e 15 meses, que continua sendo o melhor método para o combate à doença. O médico ressalta que a não imunização , principalmente causada pelo medo das vacinas, pode levar ao óbito, como casos registrados nos Estados Unidos no último ano. “A gente tem que perder o medo e saber que as vacinas foram o maior benefício que a ciência deu para a humanidade em toda a sua história”, explica.



Grinbaun lembra que a pessoa que estiver com o esquema vacinal completo não necessita tomar mais doses da vacina contra o sarampo, seja para o dia a dia ou para viagens. No entanto, ele destaca que pessoas com dúvidas se tomaram ou não o imunizante devem fazer a verificação com um médico devido aos riscos da doença que pode causar inflamação cerebral, pneumonia e levar a óbito.