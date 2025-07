Japão e Coreia do Sul correm contra o tempo para negociar com os EUA antes de retomada do tarifaço

Países correm contra o tempo para conseguir um acordo com Washington. Japão e Coreia do Sul disseram nesta terça (8) que vão tentar negociar com os Estados Unidos para suavizar o impacto das tarifas que devem entrar em vigor em 1º de agosto. O Japão quer concessões para a indústria automobilística sem sacrificar o setor agrícola. Já a Coreia do Sul disse que planeja intensificar as negociações comerciais nas próximas semanas para chegar a um resultado mutuamente benéfico.



O professor de política internacional da UERJ, Paulo Velasco, afirma que a retomada das tarifas comerciais pelos Estados Unidos “pressiona os países a se curvarem aos interesses de Washington, oferecendo algum acordo para diminuir o déficit comercial".



Velasco explicou que Japão e Coreia do Sul buscam negociar para evitar prejuízos, enquanto a União Europeia cogita retaliações. Ele destacou que reagir diretamente aos EUA é difícil, dado o peso da economia americana. As declarações foram dadas ao Conexão Record News nesta terça-feira (8).