Nova frente fria trará queda de temperatura ao Sul e Sudeste

Uma nova frente fria deve atingir o Sul e Sudeste do Brasil a partir de quinta-feira.
As temperaturas vão cair, mas não serão tão baixas quanto em episódios anteriores.
Em São Paulo, as temperaturas devem subir até quarta-feira antes da chegada do frio.
Nas regiões Norte e Nordeste, o clima é mais tranquilo, com chuvas leves e diminuição dos níveis dos rios.
Uma nova frente fria está prevista para atingir as regiões Sul e Sudeste do Brasil a partir de quinta-feira. Segundo Giovanni Dolif, meteorologista e coordenador substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), embora as temperaturas devam cair novamente, não serão tão baixas quanto as registradas anteriormente.
No início da semana, São Joaquim em Santa Catarina registrou temperaturas próximas de zero grau com geadas cobrindo a vegetação. Em São Paulo, espera-se que as temperaturas subam gradualmente até quarta-feira antes da chegada da nova frente fria.
No Rio de Janeiro, as temperaturas também devem cair com a nova frente fria prevista para quinta-feira, mas o tempo permanece seco até lá. No Centro-Oeste, a umidade relativa do ar continua baixa em algumas áreas, exigindo cuidados com a saúde.
As regiões Norte e Nordeste enfrentam uma situação mais tranquila. Na Bahia, a frente fria causa algumas chuvas sem volumes preocupantes. No Norte, as chuvas são menos intensas e os níveis dos rios começam a baixar.
