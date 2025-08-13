Nova frente fria traz mudanças no Sudeste e Sul do Brasil
Previsão do tempo indica queda de temperatura e clima seco
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma nova frente fria deve se deslocar sobre o oceano a partir desta quinta-feira, afetando o Sul e parte do Sudeste do Brasil após um breve período de calor. A massa de ar polar que trouxe temperaturas baixas nos últimos dias está perdendo força, mas o clima seco ainda predomina em várias regiões.
Segundo Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, a nova frente fria não será tão intensa quanto a anterior, mas provocará queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a máxima prevista para quarta-feira é de 26 °C, caindo para cerca de 19 °C na quinta-feira.
Regiões como o Centro-Oeste, norte de São Paulo e interior de Minas Gerais enfrentarão baixos índices de umidade à tarde, inferiores a 12%, exigindo atenção à hidratação. Enquanto isso, Goiânia, Cuiabá e Rio Branco continuarão com altas temperaturas. Porto Alegre não deverá ultrapassar os 20 °C.
Belo Horizonte terá máxima de 27 °C na quarta-feira e até 30 °C na quinta-feira, sem previsão de chuva e com tempo seco predominante. No Rio de Janeiro, espera-se aumento das nuvens e possibilidade de chuva ainda nesta semana.
