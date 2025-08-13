Logo R7.com
Nova frente fria traz mudanças no Sudeste e Sul do Brasil

Previsão do tempo indica queda de temperatura e clima seco

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Uma nova frente fria deve afetar o Sul e parte do Sudeste do Brasil a partir de quinta-feira.
  • Queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade são esperados, especialmente no Rio de Janeiro.
  • Regiões do Centro-Oeste e interior de Minas Gerais enfrentarão baixos índices de umidade.
  • Belo Horizonte terá altas temperaturas sem previsão de chuva, enquanto Porto Alegre não deve ultrapassar os 20 °C.

 

Uma nova frente fria deve se deslocar sobre o oceano a partir desta quinta-feira, afetando o Sul e parte do Sudeste do Brasil após um breve período de calor. A massa de ar polar que trouxe temperaturas baixas nos últimos dias está perdendo força, mas o clima seco ainda predomina em várias regiões.

Segundo Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, a nova frente fria não será tão intensa quanto a anterior, mas provocará queda nas temperaturas e aumento da nebulosidade no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a máxima prevista para quarta-feira é de 26 °C, caindo para cerca de 19 °C na quinta-feira.

Regiões como o Centro-Oeste, norte de São Paulo e interior de Minas Gerais enfrentarão baixos índices de umidade à tarde, inferiores a 12%, exigindo atenção à hidratação. Enquanto isso, Goiânia, Cuiabá e Rio Branco continuarão com altas temperaturas. Porto Alegre não deverá ultrapassar os 20 °C.

Belo Horizonte terá máxima de 27 °C na quarta-feira e até 30 °C na quinta-feira, sem previsão de chuva e com tempo seco predominante. No Rio de Janeiro, espera-se aumento das nuvens e possibilidade de chuva ainda nesta semana.


Quais mudanças o novo sistema meteorológico trará para o Sul e Sudeste do Brasil?

Uma nova frente fria se deslocará sobre o oceano, provocando queda de temperatura e aumento da nebulosidade no Rio de Janeiro, devido à diminuição da massa de ar polar.

Quais são as previsões de temperatura para os estados do Sul e Sudeste?

Em São Paulo, a máxima prevista é de 26 °C na quarta-feira, caindo para 19 °C na quinta-feira. No Rio de Janeiro, haverá aumento de nuvens e possibilidade de chuva, enquanto Porto Alegre não deve ultrapassar 20 °C.


Como estará o clima em Belo Horizonte e em outras regiões durante a nova frente fria?

Belo Horizonte terá máximas de 27 °C na quarta-feira e até 30 °C na quinta-feira, com tempo seco e sem previsão de chuva. Regiões como o Centro-Oeste e interior de Minas Gerais enfrentarão baixos índices de umidade.

Quais cuidados as pessoas devem ter em relação à umidade do ar nesta semana?

Regiões como o Centro-Oeste e o norte de São Paulo terão índices de umidade inferiores a 12% à tarde, o que exige atenção à hidratação.

