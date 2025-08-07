Onda de frio chega ao Brasil e impacta diversas regiões
Temperaturas devem cair acentuadamente em várias áreas nos próximos dias
Uma nova onda de frio está prestes a atingir o Brasil, afetando principalmente as regiões Sul e Sudeste. A meteorologista Patrícia Cassoli, da Climatempo, informou que a queda de temperatura começará a ser sentida na região Sul a partir da noite de sexta-feira e se estenderá para outras áreas no fim de semana.
A onda de frio afetará também o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde as temperaturas mínimas e máximas deverão cair significativamente. No interior do Brasil, estados como Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso também sentirão os efeitos do frio.
Além disso, a região litorânea de São Paulo deve enfrentar chuvas frequentes devido à chegada da frente fria. No Rio de Janeiro, embora as temperaturas estejam elevadas, espera-se uma redução com a aproximação da frente fria, trazendo possibilidade de pancadas de chuva.
No Nordeste, as temperaturas permanecerão elevadas, sendo a única região a escapar da onda de frio. Em Belo Horizonte, no entanto, a expectativa é de queda nas temperaturas e possibilidade de geada na Serra da Mantiqueira durante o fim de semana.
