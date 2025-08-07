Onda de frio chega ao Brasil e impacta diversas regiões Temperaturas devem cair acentuadamente em várias áreas nos próximos dias Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/08/2025 - 17h27 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Uma nova onda de frio afetará o Brasil, principalmente as regiões Sul e Sudeste.

A queda de temperatura começará na região Sul na noite de sexta-feira e se espalhará pelo país no fim de semana.

Estados como São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais sentirão redução significativa nas temperaturas.

No Nordeste, as temperaturas permanecerão elevadas, sendo a única região a não ser impactada pelo frio.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nova onda de frio está prestes a atingir o Brasil, afetando principalmente as regiões Sul e Sudeste. A meteorologista Patrícia Cassoli, da Climatempo, informou que a queda de temperatura começará a ser sentida na região Sul a partir da noite de sexta-feira e se estenderá para outras áreas no fim de semana.

A onda de frio afetará também o estado de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde as temperaturas mínimas e máximas deverão cair significativamente. No interior do Brasil, estados como Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso também sentirão os efeitos do frio.

Além disso, a região litorânea de São Paulo deve enfrentar chuvas frequentes devido à chegada da frente fria. No Rio de Janeiro, embora as temperaturas estejam elevadas, espera-se uma redução com a aproximação da frente fria, trazendo possibilidade de pancadas de chuva.

No Nordeste, as temperaturas permanecerão elevadas, sendo a única região a escapar da onda de frio. Em Belo Horizonte, no entanto, a expectativa é de queda nas temperaturas e possibilidade de geada na Serra da Mantiqueira durante o fim de semana.

Veja também

‌



Especialista em direito do consumidor analisa ações contra os valores praticados por hotéis para a COP30

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Alta no preço das hospedagens no Pará ‘não pode ser caracterizada como abusiva’, aponta especialista Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado' Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista 'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE Veja por que as exportações de carne brasileira para a Argentina dispararam em 2025 Donald Trump se recusa a opinar sobre expansão israelense em Gaza; veja análise Entenda a divergência entre o chefe do Exército de Israel e Netanyahu sobre a expansão em Gaza Partes do Sudeste podem ter chuva de granizo; Baixada Santista segue em alerta para temporais Análise: tarifaço americano ‘é um regresso’ para relações comerciais globais Diante de tarifaço, Brasil precisa se preparar para atender demanda interna, diz economista Entenda as dificuldades enfrentadas pelo Brasil na expansão de mercados para exportação de carne Tarifaço: especialista explica como vai funcionar o socorro do governo a pequenos produtores Putin não vai ceder ao ultimato de Trump, dizem fontes próximas ao Kremlin Poderio econômico da Índia pode influenciar conflito no Leste Europeu; entenda

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!