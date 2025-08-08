Onda de frio traz risco de neve e ressaca no Sul do Brasil Temperaturas devem cair até 5°C abaixo da média em várias regiões Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h53 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma nova onda de frio atinge o Brasil, com temperaturas até 5°C abaixo da média.

Possibilidade de geadas e neve nas serras gaúchas e catarinenses.

Ciclone extratropical pode gerar ventos de até 70 km/h e risco de ressaca no litoral do Sul.

A onda de frio é a quinta do ano, resultando em invernos mais próximos da média histórica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma nova onda de frio começou a atingir o Brasil, com previsão de intensificação até a próxima quarta-feira (13). As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem registrar temperaturas até 5 graus abaixo da média, com potencial para geadas. Nas serras gaúcha e catarinense, há possibilidade de neve. Um ciclone extratropical sobre o oceano pode provocar ventos de até 70 km/h, aumentando o risco de ressaca no litoral do Sul.

Giovanni Dolif, meteorologista do CEMADEN, afirmou que a situação é típica do inverno, sem superar eventos anteriores deste ano. No litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os ventos mais fortes são esperados no mar, enquanto Porto Alegre deve registrar ventos mais amenos.

No Sudeste, o Rio de Janeiro pode alcançar temperaturas de até 30 graus antes da chegada da frente fria que trará trovoadas. Em São Paulo, a previsão é de chuvas leves, mas a temperatura pode cair até 10 graus a partir de sábado (9). Belo Horizonte também deve sentir a queda de temperatura, com possibilidade de chuvas esparsas.

A onda de frio é a quinta a atingir o país este ano, trazendo temperaturas mais próximas da média histórica após anos de invernos mais quentes e secos. A chuva tem sido mais frequente, contribuindo para uma vegetação mais úmida e reduzindo o risco de incêndios florestais.

Temperaturas vão ficar mais baixas até a próxima quarta-feira (13)

