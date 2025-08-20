OTAN discute garantias de segurança para a Ucrânia
Trump oferece apoio aéreo; Rússia mantém vantagem no conflito
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Líderes militares da OTAN iniciaram discussões sobre possíveis garantias de segurança para a Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos informaram que o Pentágono está explorando formas de apoio além do fornecimento de armamentos. O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão dispostos a oferecer suporte aéreo, mas a porta-voz da Casa Branca reiterou que não haverá envio de soldados americanos para a Ucrânia.
O especialista em política internacional Paulo Velasco destacou que qualquer acordo de paz exigiria flexibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em relação à cessão de territórios. A Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano e não demonstra interesse em um cessar-fogo imediato, consolidando suas posições nas áreas ocupadas.
A Rússia tem avançado no conflito, conquistando novas cidades e fortalecendo sua presença nas províncias ocupadas. Velasco observou que a Rússia pode preferir prolongar o conflito para negociar em uma posição mais vantajosa no futuro.
Quais garantias de segurança estão sendo discutidas pela OTAN para a Ucrânia?
Líderes militares da OTAN estão debatendo possíveis garantias de segurança para a Ucrânia, além do fornecimento de armamentos convencionais.
Qual é a posição dos Estados Unidos em relação ao apoio à Ucrânia?
O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão dispostos a oferecer suporte aéreo, mas descartou o envio de tropas ao território ucraniano.
O que especialistas avaliavam sobre um possível acordo de paz na Ucrânia?
O especialista em política internacional, Paulo Velasco, destacou que qualquer acordo de paz exigiria flexibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em relação à cessão de territórios.
Como a Rússia tem se comportado no conflito com a Ucrânia?
A Rússia tem avançado no conflito, conquistando novas cidades e fortalecendo sua presença nas províncias ocupadas, controlando cerca de 20% do território ucraniano.
Veja também
Trump condiciona libertação de reféns à destruição do grupo terrorista; governo israelense enfrenta desafios internos
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!