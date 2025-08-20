OTAN discute garantias de segurança para a Ucrânia Trump oferece apoio aéreo; Rússia mantém vantagem no conflito Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Líderes militares da OTAN discutem garantias de segurança para a Ucrânia.

Trump oferece apoio aéreo, mas descarta envio de tropas dos EUA.

Rússia controla 20% da Ucrânia e não demonstra interesse em cessar-fogo.

A Rússia avança no conflito e pode prolongá-lo para negociar melhores condições.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Líderes militares da OTAN iniciaram discussões sobre possíveis garantias de segurança para a Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos informaram que o Pentágono está explorando formas de apoio além do fornecimento de armamentos. O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão dispostos a oferecer suporte aéreo, mas a porta-voz da Casa Branca reiterou que não haverá envio de soldados americanos para a Ucrânia.

O especialista em política internacional Paulo Velasco destacou que qualquer acordo de paz exigiria flexibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em relação à cessão de territórios. A Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano e não demonstra interesse em um cessar-fogo imediato, consolidando suas posições nas áreas ocupadas.

A Rússia tem avançado no conflito, conquistando novas cidades e fortalecendo sua presença nas províncias ocupadas. Velasco observou que a Rússia pode preferir prolongar o conflito para negociar em uma posição mais vantajosa no futuro.

Quais garantias de segurança estão sendo discutidas pela OTAN para a Ucrânia?

Líderes militares da OTAN estão debatendo possíveis garantias de segurança para a Ucrânia, além do fornecimento de armamentos convencionais.

‌



Qual é a posição dos Estados Unidos em relação ao apoio à Ucrânia?

O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão dispostos a oferecer suporte aéreo, mas descartou o envio de tropas ao território ucraniano.

O que especialistas avaliavam sobre um possível acordo de paz na Ucrânia?

O especialista em política internacional, Paulo Velasco, destacou que qualquer acordo de paz exigiria flexibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em relação à cessão de territórios.

‌



Como a Rússia tem se comportado no conflito com a Ucrânia?

A Rússia tem avançado no conflito, conquistando novas cidades e fortalecendo sua presença nas províncias ocupadas, controlando cerca de 20% do território ucraniano.

Veja também

‌



Trump condiciona libertação de reféns à destruição do grupo terrorista; governo israelense enfrenta desafios internos

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista 'Temos que preservar a liberdade de expressão', diz advogado sobre regulamentação das big techs ‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia Coreia do Norte pode expandir arsenal nuclear em resposta a exercícios militares do país vizinho Cessar-fogo israelense aceito pelos terroristas do Hamas não deve se concretizar; entenda 'Se Putin for encorajado, ele vai invadir outros países', alerta especialista Indústria prevê exportar US$ 5,4 bilhões a menos em 2025 com tarifaço, e empregos podem ser afetados Investigação americana contra o Pix é ‘inacreditável’, segundo economista Trump diz que guerra não acabará agora, e Zelensky pede encontro trilateral; veja na íntegra Especialista analisa possíveis resultados do encontro entre Trump e Zelensky Adultização: projeto no Congresso pode suspender redes que não protegerem crianças 'A guerra tem que acabar e a gente vai fazer isso acontecer', diz Trump ao lado de Zelensky Rússia quer conquistar territórios antes de negociar paz, diz pesquisadora

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!