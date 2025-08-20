Logo R7.com
OTAN discute garantias de segurança para a Ucrânia

Trump oferece apoio aéreo; Rússia mantém vantagem no conflito

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Líderes militares da OTAN discutem garantias de segurança para a Ucrânia.
  • Trump oferece apoio aéreo, mas descarta envio de tropas dos EUA.
  • Rússia controla 20% da Ucrânia e não demonstra interesse em cessar-fogo.
  • A Rússia avança no conflito e pode prolongá-lo para negociar melhores condições.

 

Líderes militares da OTAN iniciaram discussões sobre possíveis garantias de segurança para a Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos informaram que o Pentágono está explorando formas de apoio além do fornecimento de armamentos. O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão dispostos a oferecer suporte aéreo, mas a porta-voz da Casa Branca reiterou que não haverá envio de soldados americanos para a Ucrânia.

O especialista em política internacional Paulo Velasco destacou que qualquer acordo de paz exigiria flexibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em relação à cessão de territórios. A Rússia controla cerca de 20% do território ucraniano e não demonstra interesse em um cessar-fogo imediato, consolidando suas posições nas áreas ocupadas.

A Rússia tem avançado no conflito, conquistando novas cidades e fortalecendo sua presença nas províncias ocupadas. Velasco observou que a Rússia pode preferir prolongar o conflito para negociar em uma posição mais vantajosa no futuro.

Quais garantias de segurança estão sendo discutidas pela OTAN para a Ucrânia?

Líderes militares da OTAN estão debatendo possíveis garantias de segurança para a Ucrânia, além do fornecimento de armamentos convencionais.


Qual é a posição dos Estados Unidos em relação ao apoio à Ucrânia?

O presidente Donald Trump afirmou que os EUA estão dispostos a oferecer suporte aéreo, mas descartou o envio de tropas ao território ucraniano.

O que especialistas avaliavam sobre um possível acordo de paz na Ucrânia?

O especialista em política internacional, Paulo Velasco, destacou que qualquer acordo de paz exigiria flexibilidade do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em relação à cessão de territórios.


Como a Rússia tem se comportado no conflito com a Ucrânia?

A Rússia tem avançado no conflito, conquistando novas cidades e fortalecendo sua presença nas províncias ocupadas, controlando cerca de 20% do território ucraniano.

