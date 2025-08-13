Perda de áreas naturais no Brasil atinge tamanho maior que a Bolívia MapBioma aponta alta conversão de vegetação nativa por atividades humanas em quatro décadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h15 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais entre 1985 e 2024, superando a área da Bolívia.

A degradação foi intensificada por atividades humanas, principalmente a expansão agrícola.

Especialista destaca que tecnologias disponíveis podem mitigar danos ambientais e ajudar a monitorar desmatamentos ilegais.

É urgente investir em adaptações climáticas e estratégias de preservação para proteger áreas como Amazônia, Caatinga e Pantanal.

O Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais entre 1985 e 2024, segundo dados do MapBioma. Essa perda equivale a uma área superior à Bolívia e marca o período mais intenso de degradação desde a colonização do país. A conversão da vegetação nativa foi impulsionada por atividades humanas, especialmente pela expansão agrícola.

Ricardo Sodré, especialista em adaptação climática, destacou em entrevista ao Conexão Record News que embora a agricultura tenha trazido ganhos financeiros significativos para o Brasil, há tecnologias disponíveis que poderiam mitigar os danos ambientais. Ele enfatiza que o país possui condições tecnológicas para monitorar e entender os impactos do uso da terra, possibilitando uma detecção precoce de desmatamentos ilegais e focos de queimadas.

Sodré sugere que o governo deve investir em adaptação climática utilizando dados avançados para projetar riscos futuros e criar estratégias eficazes de preservação ambiental. Ele também ressaltou a importância de áreas como Amazônia, Caatinga e Pantanal na perda de cobertura verde e a necessidade urgente de implementar estratégias baseadas em dados precisos para enfrentar as mudanças climáticas.

Qual foi a área total perdida de áreas naturais no Brasil entre 1985 e 2024?

O Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais nesse período, o que equivale a uma área maior que a da Bolívia.

Quais foram os principais fatores para a degradação das áreas naturais no Brasil?

A degradação das áreas naturais foi impulsionada principalmente pela expansão agrícola, sendo este o período mais intenso de perda desde a colonização do país.

O que o especialista Ricardo Sodré sugere para mitigar os danos ambientais causados pela agricultura?

Ricardo Sodré sugere que o governo invista em adaptações climáticas, utilizando tecnologias avançadas para monitorar a terra, detectar desmatamentos ilegais e criar estratégias de preservação ambiental.

Qual a importância das regiões como Amazônia, Caatinga e Pantanal na discussão sobre perda de cobertura verde?

Essas regiões são fundamentais na discussão sobre perda de cobertura verde e demandam a implementação urgente de estratégias baseadas em dados precisos para enfrentar as mudanças climáticas.

