Petroleira britânica faz maior descoberta de petróleo no Brasil em 25 anos

A petroleira britânica BP anunciou a maior descoberta de petróleo e gás no Brasil em 25 anos, localizada em águas profundas na Bacia de Santos, dentro da região do pré-sal. Conforme a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a área está na fase inicial de exploração, com previsão de que 5,9% dos lucros sejam destinados ao governo brasileiro.
João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia, destacou que essa descoberta prolonga a relevância do pré-sal para o Brasil e pode atrair mais investidores interessados em explorar novas reservas. A exploração segue o regime de partilha de produção, onde além dos lucros compartilhados com a União, há o pagamento de royalties de 15% e outros tributos.
Este achado ocorre enquanto o Brasil equilibra sua produção de combustíveis fósseis com a transição para energias renováveis, consolidando-se como uma potência energética global com expectativas de se tornar um dos cinco maiores produtores mundiais de petróleo até o final da década.
