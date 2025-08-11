Petroleira britânica faz maior descoberta de petróleo no Brasil em 25 anos Nova reserva na Bacia de Santos reforça importância do pré-sal Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 18h09 (Atualizado em 11/08/2025 - 18h09 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A BP anunciou a maior descoberta de petróleo e gás no Brasil em 25 anos, na Bacia de Santos.

A nova reserva está na fase inicial de exploração, com 5,9% dos lucros destinados ao governo brasileiro.

A descoberta deve atrair novos investidores e prolongar a relevância do pré-sal para o país.

O Brasil busca equilibrar a produção de combustíveis fósseis e a transição para energias renováveis, almejando ser um dos cinco maiores produtores de petróleo até 2030.

A petroleira britânica BP anunciou a maior descoberta de petróleo e gás no Brasil em 25 anos, localizada em águas profundas na Bacia de Santos, dentro da região do pré-sal. Conforme a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a área está na fase inicial de exploração, com previsão de que 5,9% dos lucros sejam destinados ao governo brasileiro.

João Victor Marques, pesquisador da FGV Energia, destacou que essa descoberta prolonga a relevância do pré-sal para o Brasil e pode atrair mais investidores interessados em explorar novas reservas. A exploração segue o regime de partilha de produção, onde além dos lucros compartilhados com a União, há o pagamento de royalties de 15% e outros tributos.

Este achado ocorre enquanto o Brasil equilibra sua produção de combustíveis fósseis com a transição para energias renováveis, consolidando-se como uma potência energética global com expectativas de se tornar um dos cinco maiores produtores mundiais de petróleo até o final da década.

