Pressão reduz preços de hospedagem para COP30 em Belém
Preços de hotéis caem após críticas de participantes e ações do governo
O presidente da Áustria decidiu não comparecer à COP30 em Belém devido aos altos custos de viagem, sendo representado por um ministro. A conferência enfrentou críticas por causa dos preços elevados das hospedagens, que, apesar de uma redução recente de 40%, ainda são considerados altos.
Durante um evento na Câmara dos Deputados, André Correia do Lago destacou que os preços das hospedagens em Belém estão acima da média comparados a outras conferências. Em resposta às críticas, hotéis na cidade reduziram seus preços, com diárias caindo significativamente.
A pressão dos países participantes e uma plataforma do governo federal que atualiza os preços da hotelaria diariamente contribuíram para a redução dos valores. Segundo a ONU, são esperadas 50 mil pessoas para o evento, mas a região metropolitana de Belém possui apenas 22 mil leitos disponíveis.
O governo do Pará fez parcerias com plataformas de hospedagem para que moradores aluguem suas casas, mas ainda há especulação no mercado. Dennis Verbicaro, presidente da Comissão de Defesa de Direitos do Consumidor da OAB do Pará, afirmou que o Código de Defesa do Consumidor permite a regulação e aplicação de sanções para preços abusivos.
A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e a Defensoria Pública já se mobilizam para advertir plataformas eletrônicas sobre preços elevados. As ações visam garantir que a experiência dos visitantes na COP30 seja positiva, evitando que a imagem do evento e do país seja prejudicada por práticas abusivas.
