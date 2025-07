Previsão de chuvas intensas no Sul com impacto no Sudeste Região Sul enfrenta chuvas fortes; Sudeste deve receber pancadas moderadas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Previsão aponta para chuvas intensas na região Sul do Brasil, especialmente no norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná.

O Sudeste, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, deve receber pancadas de chuvas moderadas.

Condições secas são previstas para o Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste, com umidade abaixo de 30%.

Recomenda-se reforçar a hidratação devido ao tempo seco, especialmente em Minas Gerais.

Tempo seco segue na região central, mas chuvas afetam Sul e Sudeste

A previsão do tempo indica a chegada de fortes chuvas na região Sul do Brasil, especialmente no norte do Rio Grande do Sul e sul do Paraná, com ventos e raios esperados. A instabilidade deve se expandir para o Sudeste, afetando áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Segundo Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, as precipitações no Sul serão mais intensas no noroeste do Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, as chuvas devem ser leves. No Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro podem esperar chuvas moderadas devido a um sistema que se move do mar para o continente.

Enquanto isso, o Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste enfrentam condições secas, com umidade abaixo de 30%, podendo chegar a 20% em algumas regiões. A recomendação é reforçar a hidratação devido ao tempo seco. Em Minas Gerais, espera-se clima seco com possibilidade de chuva apenas no sul do estado durante o fim de semana.

