Prisão de suspeito que ameaçou Felca expõe desafios da justiça online

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Polícia civil prendeu em Olinda um homem por ameaçar o influenciador Felca após denúncias sobre adultização de crianças na internet.

Advogado Luiz Augusto Dácio destaca a disparidade entre a rapidez da justiça em casos midiáticos e a lentidão enfrentada por muitas vítimas.

Dácio enfatiza a importância de as plataformas digitais serem responsabilizadas pela remoção de conteúdos criminosos após denúncias.

Recentemente, o STF decidiu aumentar a responsabilidade civil das plataformas, e outro indivíduo foi preso por crimes relacionados a conteúdo sexual infantil.

Prisão do homem que ameaçou Felca 'vende uma justiça que não existe no Brasil', diz advogado

A polícia civil prendeu em Olinda, Pernambuco, um homem acusado de ameaçar o influenciador Felca após este denunciar a adultização de crianças na internet. A operação foi realizada pela polícia civil de São Paulo. Segundo Luiz Augusto D’Urso, advogado especialista em Direito Digital, essa prisão ilustra a falsa percepção de justiça rápida em casos de grande repercussão midiática.

D’Urso ressalta que enquanto casos como o de Felca avançam rapidamente devido à exposição pública, muitas vítimas aguardam meses por decisões judiciais. Ele também destacou a importância das plataformas digitais serem responsabilizadas pela remoção de conteúdos criminosos após denúncias.

A decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet aumenta a responsabilidade civil das plataformas caso não removam postagens denunciadas. Durante a operação policial, outro indivíduo foi encontrado com o suspeito e preso por crimes relacionados ao armazenamento e venda de conteúdo sexual infantil.

Perguntas e Respostas

Qual foi o motivo da prisão do homem em Olinda, Pernambuco?

‌



O homem foi preso acusado de ameaçar o influenciador Felca após este denunciar a adultização de crianças na internet.

Como a prisão do suspeito reflete a situação da justiça em casos midiáticos?

‌



O advogado Luiz Augusto Dácio afirmou que essa prisão ilustra a falsa percepção de justiça rápida em casos com grande repercussão midiática, destacando que muitas vítimas aguardam meses por decisões judiciais.

Qual é a importância das plataformas digitais segundo o advogado especialista?

‌



O advogado ressaltou a importância das plataformas digitais serem responsabilizadas pela remoção de conteúdos criminosos após denúncias.

Que decisão recente do Supremo Tribunal Federal impacta a responsabilidade das plataformas digitais?

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet aumenta a responsabilidade civil das plataformas, caso não removam postagens denunciadas.

Assista ao vídeo - Prisão do homem que ameaçou Felca ‘vende uma justiça que não existe no Brasil’, diz advogado

