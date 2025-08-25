Prisão de suspeito que ameaçou Felca expõe desafios da justiça online
Advogado destaca a disparidade entre casos midiáticos e a realidade judicial
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A polícia civil prendeu em Olinda, Pernambuco, um homem acusado de ameaçar o influenciador Felca após este denunciar a adultização de crianças na internet. A operação foi realizada pela polícia civil de São Paulo. Segundo Luiz Augusto D’Urso, advogado especialista em Direito Digital, essa prisão ilustra a falsa percepção de justiça rápida em casos de grande repercussão midiática.
D’Urso ressalta que enquanto casos como o de Felca avançam rapidamente devido à exposição pública, muitas vítimas aguardam meses por decisões judiciais. Ele também destacou a importância das plataformas digitais serem responsabilizadas pela remoção de conteúdos criminosos após denúncias.
A decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet aumenta a responsabilidade civil das plataformas caso não removam postagens denunciadas. Durante a operação policial, outro indivíduo foi encontrado com o suspeito e preso por crimes relacionados ao armazenamento e venda de conteúdo sexual infantil.
Perguntas e Respostas
Qual foi o motivo da prisão do homem em Olinda, Pernambuco?
O homem foi preso acusado de ameaçar o influenciador Felca após este denunciar a adultização de crianças na internet.
Como a prisão do suspeito reflete a situação da justiça em casos midiáticos?
O advogado Luiz Augusto Dácio afirmou que essa prisão ilustra a falsa percepção de justiça rápida em casos com grande repercussão midiática, destacando que muitas vítimas aguardam meses por decisões judiciais.
Qual é a importância das plataformas digitais segundo o advogado especialista?
O advogado ressaltou a importância das plataformas digitais serem responsabilizadas pela remoção de conteúdos criminosos após denúncias.
Que decisão recente do Supremo Tribunal Federal impacta a responsabilidade das plataformas digitais?
A recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o Marco Civil da Internet aumenta a responsabilidade civil das plataformas, caso não removam postagens denunciadas.
Assista ao vídeo - Prisão do homem que ameaçou Felca ‘vende uma justiça que não existe no Brasil’, diz advogado
Veja também
'Muitas são as vítimas hoje que estão esperando uma decisão judicial, que estão esperando o trâmite de um processo', analisa Luiz Augusto D’Urso
Conexão Record News playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!