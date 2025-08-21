Projeto de Lei busca proteger menores na internet Câmara aprova medidas contra conteúdos inapropriados para crianças Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Câmera dos Deputados aprovou um projeto de lei para proteger crianças e adolescentes na internet.

O projeto prevê a remoção de conteúdos inadequados e exige supervisão para menores de 16 anos nas redes sociais.

Empresas que não cumprirem as regras poderão ser multadas em até 50 milhões de reais.

Uma nova autoridade nacional será criada para fiscalizar as regras e o projeto ainda precisa passar pelo Senado.

Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece novas regras para grandes empresas de tecnologia com o objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet. O projeto prevê a remoção de conteúdos inadequados e exige a supervisão de um responsável para menores de 16 anos nas redes sociais. Em caso de descumprimento, as plataformas podem ser multadas em até 50 milhões de reais por ocorrência, com os valores destinados ao Fundo Nacional para Criança e o Adolescente.

As empresas também terão que armazenar dados dos responsáveis pelos conteúdos por seis meses. Uma nova autoridade nacional será criada para fiscalizar essas regras, com seus membros passando por sabatina no Senado. Devido a modificações no texto, o projeto ainda precisa de nova aprovação dos senadores.

O advogado especialista em crimes digitais, Flávio Durso, ressaltou a importância de um controle rigoroso na verificação da idade dos usuários nas redes sociais, atualmente baseado apenas em autodeclaração. Ele destacou que o projeto busca proteger jovens tanto em relação ao conteúdo que acessam quanto ao que é compartilhado sobre eles.

Qual é o objetivo do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados?

‌



O objetivo do projeto de lei é proteger crianças e adolescentes na internet, estabelecendo novas regras para grandes empresas de tecnologia.

Quais medidas o projeto de lei prevê para a proteção dos menores?

‌



O projeto prevê a remoção de conteúdos inadequados e exige supervisão de um responsável para menores de 16 anos nas redes sociais. As plataformas podem ser multadas em até 50 milhões de reais por descumprimento, com os valores destinados ao Fundo Nacional para Criança e o Adolescente.

O que será necessário para a fiscalização das novas regras?

‌



Uma nova autoridade nacional será criada para fiscalizar as regras, com seus membros passando por sabatina no Senado.

Qual a opinião de especialistas sobre a verificação da idade dos usuários nas redes sociais?

O advogado Flávio Durso destacou a importância de um controle rigoroso na verificação da idade dos usuários, que atualmente é baseada apenas em autodeclaração, enfatizando que o projeto busca proteger jovens tanto em relação ao conteúdo acessado quanto ao que é compartilhado sobre eles.

Assista ao vídeo - Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise

Veja também

‌



Ministério da defesa turco se manifestou sobre negociações e afirmou que é preciso garantir um cessar-fogo antes de qualquer decisão

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Próxima de russos e ucranianos, Turquia entra nas discussões de paz no Leste Europeu Zelensky impõe condições para reunião com Putin e descarta China como nação garantidora Compra de alimentos perecíveis pelo governo é positiva para os pequenos produtores; entenda Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia Ruas não estão preparadas para quantidade de motociclistas, diz especialista Mais de 60% das denúncias de crime na internet são de abuso infantil, diz relatório Resposta do Congresso à adultização nas redes é tardia, mas importante; veja análise Indústria brasileira recupera competitividade após decisão dos EUA sobre aço e alumínio; entenda 'Manobra de intimidação', diz especialista sobre ações de Trump perto da costa da Venezuela Israel convoca reservistas para intensificar operações na Faixa de Gaza Especialista fala sobre a probabilidade de um cessar-fogo entre Israel e Hamas COP30: 80% dos países ainda não atualizaram compromissos com redução de emissões de gases Rússia tem vantagem nas negociações e não quer ‘simples cessar-fogo’, diz especialista Análise: OMC é ineficaz para barrar tarifaço e negociação direta está valendo mais Impacto da Magnitsky sobre a operação dos bancos no Brasil ainda é uma incógnita, diz economista Taxa dos EUA sobre madeira brasileira é baseada em ‘mentira’, segundo economista Adultização: conversas de crianças com IA podem resultar em estímulo a conteúdo erótico; entenda Guerra entre Rússia e Ucrânia deve ‘congelar’, analisa especialista 'Temos que preservar a liberdade de expressão', diz advogado sobre regulamentação das big techs ‘Rasgar a Carta da ONU’, diz especialista sobre anexação de territórios ucranianos pela Rússia

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!