Putin e Trump podem negociar paz na Ucrânia em encontro iminente Reunião entre líderes russo e americano pode ocorrer nos Emirados Árabes Unidos Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Putin sinaliza reunião com Trump para discutir paz na Ucrânia.

Encontro pode ocorrer nos Emirados Árabes Unidos.

Prazo para cessar-fogo termina hoje, aumentando a pressão nas negociações.

A participação dos EUA é considerada crucial para a resolução do conflito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sinalizou a possibilidade de se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em breve para discutir um possível fim para a guerra na Ucrânia. A reunião pode acontecer nos Emirados Árabes Unidos, porém a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda não foi confirmada.

Recentemente, Putin se encontrou com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, destacando que o país é um local viável para a reunião com Trump. Embora Trump tenha demonstrado otimismo quanto ao encontro, o prazo para um cessar-fogo termina hoje, aumentando a pressão sobre as negociações.

Lierre Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense, ressaltou que a disposição das principais autoridades para negociações de paz é crucial. Ele destacou que a participação dos Estados Unidos é fundamental devido ao apoio armamentista e financeiro à Ucrânia. Ferreira também mencionou que um primeiro encontro entre Putin e Trump pode abrir caminho para futuras discussões envolvendo outras autoridades internacionais.

Veja também

‌



Temperaturas vão ficar mais baixas até a próxima quarta-feira (13)

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Nova onda de frio será parecida com as anteriores, diz meteorologista Netanyahu diz que não pretende anexar Gaza, mas entregar território no futuro às autoridades árabes Tarifas de Trump podem 'empurrar Nova Déli para o colo da China', diz pesquisador O que significa 'congelar' a invasão russa na Ucrânia, proposta do premiê polonês Estados Unidos intensificam sanções sobre o Irã e podem aproximar o país da China Confronto comercial entre China e EUA levaria à derrocada da economia internacional, diz pesquisador EUA propõem ajuda ao Líbano para desarmar Hezbollah; 'melhor notícia', avalia professor Reunião entre Putin e Trump pode selar paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Entenda Com nova queda, agora é o momento de comprar dólar? ‘Governo decidiu fazer o mais difícil’, critica economista ao comentar plano para conter tarifaço COP30: órgãos de defesa do consumidor miram em plataformas de hospedagem para conter preços abusivos Marina Silva: 'Desmatamento na Amazônia está estabilizado' Idas e vindas da Casa Branca dificultam negociações sobre tarifaço; veja análise Quinta onda de frio do ano está chegando ao Brasil; veja as regiões mais afetadas Ação do Brasil na OMC funciona como ‘palanque em um ambiente de negociação’, explica economista 'Brics tem atrapalhado muito o Brasil', avalia economista Sanções dos EUA à Índia por importações russas também podem afetar o Brasil; entenda Tarifas a compradores de petróleo russo podem ajudar Putin a ceder, aponta especialista ‘Carteira digital’ infantil é importante iniciativa que vai permitir integrar políticas públicas Análise: Índia ‘esperneia’ ao criticar importação de commodities russas por EUA e UE

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!