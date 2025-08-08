Putin e Trump podem negociar paz na Ucrânia em encontro iminente

Putin sinaliza reunião com Trump para discutir paz na Ucrânia.
Encontro pode ocorrer nos Emirados Árabes Unidos.
Prazo para cessar-fogo termina hoje, aumentando a pressão nas negociações.
A participação dos EUA é considerada crucial para a resolução do conflito.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sinalizou a possibilidade de se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em breve para discutir um possível fim para a guerra na Ucrânia. A reunião pode acontecer nos Emirados Árabes Unidos, porém a participação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ainda não foi confirmada.
Recentemente, Putin se encontrou com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, destacando que o país é um local viável para a reunião com Trump. Embora Trump tenha demonstrado otimismo quanto ao encontro, o prazo para um cessar-fogo termina hoje, aumentando a pressão sobre as negociações.
Lierre Ferreira, pesquisador do núcleo de estudos dos países Brics da Universidade Federal Fluminense, ressaltou que a disposição das principais autoridades para negociações de paz é crucial. Ele destacou que a participação dos Estados Unidos é fundamental devido ao apoio armamentista e financeiro à Ucrânia. Ferreira também mencionou que um primeiro encontro entre Putin e Trump pode abrir caminho para futuras discussões envolvendo outras autoridades internacionais.
