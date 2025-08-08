Putin e Xi Jinping reforçam cooperação em ligação telefônica

O presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping para discutir a importância de negociações pacíficas e soluções diplomáticas para tensões atuais. Durante a conversa, Xi Jinping elogiou os esforços dos Estados Unidos para estreitar laços com Moscou.
A ligação foi feita a pedido de Putin, e Xi Jinping destacou a legitimidade da cooperação sino-russa frente às possíveis novas tarifas americanas devido à relação comercial com a Rússia. Especialistas alertam que um confronto comercial entre China e Estados Unidos poderia desestabilizar a economia global. A relação entre essas superpotências é crucial para manter uma ordem econômica multilateral estável.
