Putin e Xi Jinping reforçam cooperação em ligação telefônica

Líderes discutem paz e elogiam esforços dos EUA com Moscou

O presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o líder chinês Xi Jinping para discutir a importância de negociações pacíficas e soluções diplomáticas para tensões atuais. Durante a conversa, Xi Jinping elogiou os esforços dos Estados Unidos para estreitar laços com Moscou.

A ligação foi feita a pedido de Putin, e Xi Jinping destacou a legitimidade da cooperação sino-russa frente às possíveis novas tarifas americanas devido à relação comercial com a Rússia. Especialistas alertam que um confronto comercial entre China e Estados Unidos poderia desestabilizar a economia global. A relação entre essas superpotências é crucial para manter uma ordem econômica multilateral estável.

