Putin estabelece condições para encerrar guerra na Ucrânia

Putin pede controle do Donbass e Ucrânia fora da Otan para encerrar a guerra, dizem agências

O presidente russo Vladimir Putin teria manifestado disposição em encerrar a guerra na Ucrânia, desde que suas principais condições sejam cumpridas. Entre as exigências estão a cessão da região de Donbass pela Ucrânia e garantias de que o país não se tornará membro da OTAN. Além disso, Putin requer a retirada de tropas ocidentais do território ucraniano.

Essas condições teriam sido discutidas em uma reunião entre Putin e Donald Trump no Alasca. Segundo Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, aceitar essas exigências poderia abrir precedentes perigosos para a ordem internacional ao legitimar potenciais invasões futuras.

O especialista também relembra situações passadas de vulnerabilidade enfrentadas pela Ucrânia, como no memorando de Budapeste de 1994, onde acordos foram quebrados. A resistência ucraniana em ceder territórios continua sendo um dos principais desafios nas negociações atuais.

Perguntas e Respostas

Quais são as principais condições que Vladimir Putin impõe para encerrar a guerra na Ucrânia?

‌



As principais condições incluem a cessão da região de Donbass pela Ucrânia, garantias de que o país não se tornará membro da OTAN e a retirada de tropas ocidentais do território ucraniano.

Em que contexto as condições de Putin foram discutidas?

‌



As condições teriam sido discutidas em uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump no Alasca.

Qual a preocupação de especialistas em relação às exigências de Putin?

‌



Especialistas, como Bruno Pasquarelli, alertam que aceitar essas exigências poderia criar precedentes perigosos para a ordem internacional, legitimando possíveis invasões futuras.

Por que a resistência ucraniana em ceder territórios é um desafio nas negociações atuais?

A resistência em ceder territórios é um desafio devido a situações passadas de vulnerabilidade enfrentadas pela Ucrânia, como os acordos quebrados no memorando de Budapeste de 1994.

Assista ao vídeo - Putin pede controle do Donbass e Ucrânia fora da Otan para encerrar a guerra, dizem agências

