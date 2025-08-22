Putin estabelece condições para encerrar guerra na Ucrânia
Exigências incluem controle do Donbass e Ucrânia fora da OTAN
O presidente russo Vladimir Putin teria manifestado disposição em encerrar a guerra na Ucrânia, desde que suas principais condições sejam cumpridas. Entre as exigências estão a cessão da região de Donbass pela Ucrânia e garantias de que o país não se tornará membro da OTAN. Além disso, Putin requer a retirada de tropas ocidentais do território ucraniano.
Essas condições teriam sido discutidas em uma reunião entre Putin e Donald Trump no Alasca. Segundo Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, aceitar essas exigências poderia abrir precedentes perigosos para a ordem internacional ao legitimar potenciais invasões futuras.
O especialista também relembra situações passadas de vulnerabilidade enfrentadas pela Ucrânia, como no memorando de Budapeste de 1994, onde acordos foram quebrados. A resistência ucraniana em ceder territórios continua sendo um dos principais desafios nas negociações atuais.
