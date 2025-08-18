Putin propõe novo tratado nuclear para evitar corrida armamentista
Especialista destaca a importância de acordos para controlar arsenais nucleares globais
Durante o conflito na Ucrânia, Vladimir Putin deve propor a Donald Trump um novo acordo para controle de armas nucleares, substituindo o atual tratado que expira em fevereiro. A Rússia fez ameaças sobre o uso de mísseis nucleares, alertando para o risco de uma terceira guerra mundial caso haja confronto direto com a Rússia.
Rússia e Estados Unidos possuem os maiores arsenais nucleares do mundo. O tratado vigente é a única regulação significativa entre as potências e sua expiração pode gerar uma nova corrida armamentista. Trump demonstrou interesse em manter os limites do acordo, enquanto Putin busca criar condições de paz duradouras.
Giovanna Branco, especialista em ciência política, destaca a importância desses acordos no cenário internacional, afirmando que eles regulam a atividade militar das grandes potências. Ela ressalta que o fim do tratado pode aumentar a insegurança global. As discussões entre Putin e Trump devem focar na questão nuclear, considerada mais crítica que a guerra na Ucrânia.
