Putin propõe novo tratado nuclear para evitar corrida armamentista Especialista destaca a importância de acordos para controlar arsenais nucleares globais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 18/08/2025 - 16h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin propõe novo acordo nuclear a Donald Trump, visando substituir tratado que expira em fevereiro.

A Rússia ameaça usar mísseis nucleares, ressaltando riscos de uma terceira guerra mundial.

Tratado atual é a única regulação significativa entre Rússia e EUA, e seu fim pode levar a uma corrida armamentista.

Especialistas alertam sobre a importância de acordos para a segurança global e controle de arsenais nucleares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante o conflito na Ucrânia, Vladimir Putin deve propor a Donald Trump um novo acordo para controle de armas nucleares, substituindo o atual tratado que expira em fevereiro. A Rússia fez ameaças sobre o uso de mísseis nucleares, alertando para o risco de uma terceira guerra mundial caso haja confronto direto com a Rússia.

Rússia e Estados Unidos possuem os maiores arsenais nucleares do mundo. O tratado vigente é a única regulação significativa entre as potências e sua expiração pode gerar uma nova corrida armamentista. Trump demonstrou interesse em manter os limites do acordo, enquanto Putin busca criar condições de paz duradouras.

Giovanna Branco, especialista em ciência política, destaca a importância desses acordos no cenário internacional, afirmando que eles regulam a atividade militar das grandes potências. Ela ressalta que o fim do tratado pode aumentar a insegurança global. As discussões entre Putin e Trump devem focar na questão nuclear, considerada mais crítica que a guerra na Ucrânia.

Qual proposta Vladimir Putin deve apresentar a Donald Trump durante o conflito na Ucrânia?

Vladimir Putin deve propor a Donald Trump um novo acordo para controle de armas nucleares, que substituirá o atual tratado que expira em fevereiro.

‌



Qual é o risco associado à expiração do tratado de controle de armas nucleares?

A expiração do tratado pode gerar uma nova corrida armamentista entre a Rússia e os Estados Unidos, que possuem os maiores arsenais nucleares do mundo.

Qual a posição de Donald Trump em relação ao acordo de controle de armas nucleares?

Donald Trump demonstrou interesse em manter os limites do acordo de controle de armas nucleares.

‌



Por que os acordos de controle de armas nucleares são considerados importantes segundo especialistas?

Giovanna Branco, especialista em ciência política, destaca que esses acordos regulam a atividade militar das grandes potências e que o fim do tratado pode aumentar a insegurança global.

Veja também

‌



Líderes se encontram nesta segunda (18) na Casa Branca para discutir conflito entre Rússia e Ucrânia

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Especialista analisa possíveis resultados do encontro entre Trump e Zelensky Adultização: projeto no Congresso pode suspender redes que não protegerem crianças 'A guerra tem que acabar e a gente vai fazer isso acontecer', diz Trump ao lado de Zelensky Rússia quer conquistar territórios antes de negociar paz, diz pesquisadora Encontro no Alasca deve pautar limite das armas nucleares, diz especialista Putin não quer conversar diretamente com Zelensky; entenda Fuga do tarifaço: Brasil encontra dificuldades para exportar mercadorias Presidente sul-coreano busca reduzir tensões com a Coreia do Norte Diminuição no desemprego é reflexo da 'economia mais forte', analisa especialista Boa capacidade de absorção e vantagem logística: entenda a parceria comercial entre Brasil e México Análise: 'Reunião histórica, mas podemos esperar muito pouco' de reunião entre Trump e Putin Putin elogia tropas norte-coreanas em carta enviada a Kim Jong-un Análise: não há cerceamento de liberdade de expressão em projeto para regular big techs Estados Unidos terão que encontrar uma forma de tirar a China de perto da Rússia, diz especialista Frente fria que atinge o Sudeste será mais fraca que a anterior; veja a previsão do tempo O que se sabe sobre o 9M730 Burevestnik, o míssil supostamente 'invencível' que Putin vai testar ‘Não devemos ser otimistas’, diz analista sobre cessar-fogo na Ucrânia Inteligência artificial pode ser aliada da educação? Especialista analisa Café e outros produtos vão ficar mais baratos no Brasil com o tarifaço? 'Dólar está caindo muito e só esse mês ele já caiu 3,5%', ressalta economista

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!