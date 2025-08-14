Logo R7.com
Queda do dólar em agosto atinge 3,5%, aponta economista

Alta recente foi pontual após pacote governamental para exportadores

Conexão Record News

A economista Carla Beni destacou que o dólar apresentou uma queda de 3,5% em agosto, apesar de uma alta pontual na última quarta-feira. Essa variação ocorreu após o anúncio de um pacote do governo para apoiar exportadores, levando a moeda americana a fechar em R$ 5,40. No entanto, Beni enfatiza que essa alta foi um evento isolado e não representa uma tendência prolongada. Segundo ela, a moeda está em um processo de desvalorização contínua em relação ao real.

