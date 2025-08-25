Relatório da ONU destaca urgência em ações climáticas
Especialista ressalta que soluções passam por atividades individuais
O último relatório do painel climático da ONU revela que eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, estão se tornando mais frequentes devido ao aquecimento global. Contudo, medidas urgentes ainda podem garantir um futuro habitável.
Em entrevista ao Conexão RECORD News, Luiz César Loques, pesquisador do Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética da FGV Direito Rio, discutiu políticas públicas internacionais e nacionais para enfrentar as mudanças climáticas. Ele destacou o Acordo de Paris de 2015 como um marco crucial na redução das emissões de gases de efeito estufa.
No Brasil, iniciativas como o mercado de carbono e finanças climáticas são passos importantes. Além disso, Loques enfatizou a importância das ações individuais. “Não usar o carro tantas vezes por dia, preferir transporte público quando possível e evitar desperdício de recursos”, pontuou.
