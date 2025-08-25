Relatório da ONU destaca urgência em ações climáticas Especialista ressalta que soluções passam por atividades individuais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 19h19 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h21 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Relatório da ONU aponta aumento de eventos climáticos extremos devido ao aquecimento global.

Ações urgentes podem garantir um futuro habitável, segundo especialistas.

Acordo de Paris de 2015 é destacado como marco na redução de emissões de gases de efeito estufa.

Ações individuais, como uso reduzido de carros e evitar desperdício, são essenciais na luta climática.

Relatório da ONU mostra que ações urgentes ainda podem garantir futuro habitável na Terra

O último relatório do painel climático da ONU revela que eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, estão se tornando mais frequentes devido ao aquecimento global. Contudo, medidas urgentes ainda podem garantir um futuro habitável.

Em entrevista ao Conexão RECORD News, Luiz César Loques, pesquisador do Núcleo de Estudos Avançados em Transição Energética da FGV Direito Rio, discutiu políticas públicas internacionais e nacionais para enfrentar as mudanças climáticas. Ele destacou o Acordo de Paris de 2015 como um marco crucial na redução das emissões de gases de efeito estufa.

No Brasil, iniciativas como o mercado de carbono e finanças climáticas são passos importantes. Além disso, Loques enfatizou a importância das ações individuais. “Não usar o carro tantas vezes por dia, preferir transporte público quando possível e evitar desperdício de recursos”, pontuou.

Perguntas e Respostas

Qual é a principal mensagem do último relatório do painel climático da ONU?

‌



O relatório destaca que eventos climáticos extremos, como ondas de calor e tempestades, estão se tornando mais frequentes devido ao aquecimento global, e que medidas urgentes ainda podem garantir um futuro habitável.

O que Luiz César Loques mencionou sobre políticas públicas para enfrentar as mudanças climáticas?

‌



Luiz César Loques destacou o Acordo de Paris de 2015 como um marco crucial na redução das emissões de gases de efeito estufa e falou sobre iniciativas no Brasil, como o mercado de carbono e as finanças climáticas.

Quais são algumas ações individuais que podem contribuir para a luta contra as mudanças climáticas, segundo Loques?

‌



Loques enfatizou ações individuais como não usar o carro tantas vezes por dia, preferir transporte público quando possível e evitar desperdício de recursos naturais como contribuições significativas.

Assista ao vídeo - Relatório da ONU mostra que ações urgentes ainda podem garantir futuro habitável na Terra

