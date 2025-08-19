Rússia intensifica ataques aéreos contra a Ucrânia
Concessões territoriais e segurança discutidas por Trump na Casa Branca
A Rússia realizou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia desde julho, com o uso de mais de 270 drones e 10 mísseis. As defesas ucranianas interceptaram a maioria dos dispositivos, mas 16 locais foram atingidos, resultando em oito mortes e 54 feridos.
Durante reuniões na Casa Branca, Donald Trump discutiu garantias de segurança para a Ucrânia. Ele sugeriu que um acordo de paz poderia depender de concessões territoriais, incluindo a não reivindicação da Crimeia e a desistência da Ucrânia de integrar a OTAN.
O professor Vitelio Brustolin destacou que essas exigências são complexas, especialmente o reconhecimento da anexação da Crimeia, que contraria a Carta da ONU. Ele comparou a proteção proposta à adesão à OTAN, ressaltando que as discussões sobre alívio de sanções e questões territoriais ainda estão em andamento.
