Rússia intensifica ataques aéreos contra a Ucrânia

Concessões territoriais e segurança discutidas por Trump na Casa Branca

  • A Rússia atacou a Ucrânia com mais de 270 drones e 10 mísseis, resultando em 8 mortes e 54 feridos.
  • Defesas ucranianas conseguiram interceptar a maioria dos dispositivos, mas 16 locais foram atingidos.
  • Donald Trump discutiu garantias de segurança para a Ucrânia, sugerindo concessões territoriais para um acordo de paz.
  • O professor Vitelio Brustolin destacou a complexidade das exigências propostas por Trump, especialmente sobre a Crimeia.

 

A Rússia realizou um dos maiores ataques aéreos contra a Ucrânia desde julho, com o uso de mais de 270 drones e 10 mísseis. As defesas ucranianas interceptaram a maioria dos dispositivos, mas 16 locais foram atingidos, resultando em oito mortes e 54 feridos.

Durante reuniões na Casa Branca, Donald Trump discutiu garantias de segurança para a Ucrânia. Ele sugeriu que um acordo de paz poderia depender de concessões territoriais, incluindo a não reivindicação da Crimeia e a desistência da Ucrânia de integrar a OTAN.

O professor Vitelio Brustolin destacou que essas exigências são complexas, especialmente o reconhecimento da anexação da Crimeia, que contraria a Carta da ONU. Ele comparou a proteção proposta à adesão à OTAN, ressaltando que as discussões sobre alívio de sanções e questões territoriais ainda estão em andamento.

