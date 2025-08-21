Rússia questiona legitimidade de Zelensky em meio a negociações Lavrov afirma que mandato expirou e discute validade de acordos futuros Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h50 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Rússia questiona a legitimidade de Volodymyr Zelensky devido à inexistência de eleições na Ucrânia.

Sergei Lavrov afirma que o mandato de Zelensky deveria ter terminado em maio de 2024.

O futuro presidente ucraniano poderia anular acordos assinados por Zelensky.

A Hungria se oferece como local para um possível encontro entre líderes da Rússia e Ucrânia.

Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia

O presidente russo está disposto a se encontrar com Volodymyr Zelensky, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, destacou que questões cruciais devem ser resolvidas antes, especialmente a legitimidade do presidente ucraniano. Lavrov questiona se Zelensky tem autoridade para assinar acordos, já que seu mandato deveria ter terminado em maio de 2024. No entanto, as eleições foram adiadas devido à lei marcial vigente na Ucrânia.

A Rússia argumenta que a ausência de eleições compromete a legitimidade de Zelensky, permitindo que futuros líderes ucranianos possam anular acordos assinados por ele. Enquanto as negociações para um possível encontro avançam, a Hungria ofereceu Budapeste como local para a reunião entre os líderes da Rússia e Ucrânia.

Em entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS, o especialista Manuel Furriela afirmou que em tempos de guerra medidas excepcionais justificam a manutenção do líder atual. Segundo Furriela, a questão da legitimidade é usada como argumento para desgastar a liderança ucraniana e poderia ser resolvida com a participação do parlamento ucraniano na ratificação de qualquer acordo.

Por que a Rússia questiona a legitimidade de Volodymyr Zelensky?

‌



A Rússia, através do ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, afirma que o mandato de Zelensky deveria ter terminado em maio de 2024, o que levanta dúvidas sobre sua autoridade para assinar acordos, especialmente devido à ausência de eleições na Ucrânia.

Qual é a posição da Rússia em relação aos futuros acordos assinados por Zelensky?

‌



A Rússia argumenta que a falta de eleições compromete a legitimidade de Zelensky, e que futuros líderes ucranianos podem anular os acordos que ele firmar.

O que foi proposto em relação ao local de um possível encontro entre líderes da Rússia e Ucrânia?

‌



A Hungria ofereceu Budapeste como local para a reunião entre os líderes da Rússia e da Ucrânia.

Como especialistas veem a questão da legitimidade do líder ucraniano em tempos de guerra?

O especialista Manuel Furriela afirmou que, em tempos de guerra, medidas excepcionais podem justificar a permanência do líder atual, e que a questão da legitimidade é frequentemente utilizada para desgastar a liderança ucraniana, podendo ser resolvida com a participação do parlamento ucraniano na ratificação de acordos.

Assista ao vídeo - Chanceler russo questiona legitimidade de Zelensky na presidência da Ucrânia

