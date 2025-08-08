Sanções dos EUA ao Irã podem fortalecer laços com a China

Os Estados Unidos impuseram novas sanções contra o Irã, atingindo 18 entidades e indivíduos. As medidas têm como alvo uma rede que ajuda o Irã a contornar sanções internacionais e evitar que recursos sejam utilizados para fins militares.
Lier Ferreira, especialista internacional, comentou no programa CONEXÃO RECORD NEWS que essas sanções podem enfraquecer economicamente o Irã e aproximá-lo ainda mais da China. Ele ressaltou que, ao bloquear as rotas de evasão do Irã, as relações sino-iranianas podem se intensificar, especialmente devido à importância geopolítica do Irã como rota no projeto chinês da nova rota da seda.
