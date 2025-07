Sudeste terá aquecimento gradual; frio persiste no Sul Nova frente fria deve chegar ao Sudeste no fim de semana Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Sudeste do Brasil terá aumento gradual nas temperaturas nos próximos dias.

Uma nova frente fria está prevista para chegar ao Sudeste no fim de semana.

No Sul, clima frio persistirá, com possibilidade de geadas em Santa Catarina e partes do Paraná.

No Rio de Janeiro, clima menos instável e temperaturas em elevação; São Paulo também terá um fim de semana mais quente.

Sudeste deve ter ‘rampa de aquecimento’ nos próximos dias; frio continua no Sul

Nos próximos dias, a região Sudeste do Brasil experimentará um aumento gradual nas temperaturas, conforme informado pelo meteorologista Alexandre Nascimento em entrevista à RECORD NEWS. Essa elevação deve continuar até o fim de semana, quando uma nova frente fria está prevista para atingir a área.

No Sul do país, o clima frio persistirá com possibilidade de geadas em Santa Catarina e partes do Paraná. Entretanto, essas geadas não devem causar grandes prejuízos à agricultura local nesta época do ano.

No Rio de Janeiro, espera-se a redução da agitação marítima e temperaturas em elevação proporcionarão um clima menos instável. Em São Paulo, as temperaturas estão subindo gradualmente, com expectativa de um fim de semana mais quente. Belo Horizonte continuará com tempo aberto e temperaturas variando entre frio nas madrugadas e calor durante as tardes.

