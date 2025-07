Temperaturas vão permanecer mais baixas nesta quinta (31) no Sul e Sudeste; MG pode ter geada

O frio intenso que surpreendeu moradores do Sul e Sudeste nesta quarta (30) — o Rio de Janeiro chegou a registrar recorde com 10,1° C pela manhã — deve continuar por mais um dia, com alerta especial para os mineiros. “O sul de Minas Gerais ainda pode ter chance para a formação de geada na manhã desta quinta-feira (1º)”, afirma a meteorologista Patrícia Cassoli.



Em entrevista ao programa Conexão Record News , a especialista explica que o ciclone extratropical que causou ressaca no litoral do Sul e Sudeste já se afastou, mas o mar continua agitado. “As temperaturas ainda vão permanecer mais baixas entre o Sul e o Sudeste”, diz.



Cassoli também destaca que, no Norte e Nordeste, há risco de chuvas fortes nos próximos dias no litoral entre Bahia e Pernambuco. “No interior do Nordeste, temperaturas bastante altas, a umidade do ar também fica baixa durante a tarde, podendo atingir níveis críticos”, comenta. Já no Tocantins, o calor persiste com temperaturas acima de 35 °C.



A meteorologista reforça o alerta para a baixa umidade em estados do Centro-Oeste e parte do Sudeste. “A umidade do ar pode ficar abaixo dos 20%, inclusive em capitais como Goiânia e Brasília”, aponta. Apesar disso, ela afirma que, com o ar frio perdendo força, o calor volta a predominar no fim de semana em diversas regiões do país.