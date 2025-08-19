Logo R7.com
Tarifas dos EUA afetam empregos no setor madeireiro brasileiro

Demissões e férias coletivas atingem empresas brasileiras devido a tarifas comerciais

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos estão impactando severamente o setor madeireiro no Brasil, resultando em demissões e férias coletivas. Desde julho, cerca de 1.400 funcionários entraram em férias coletivas e 100 foram demitidos. As novas tarifas ameaçam aproximadamente 180 mil empregos diretos no país.

A economista Carla Beni contesta a justificativa americana de que a madeira brasileira provém de desmatamento, afirmando que as empresas possuem todas as certificações necessárias para exportação. Ela ressalta a dificuldade de redirecionar a produção para outros mercados devido à especificidade dos produtos.

