Tarifas dos EUA afetam empregos no setor madeireiro brasileiro

As tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos estão impactando severamente o setor madeireiro no Brasil, resultando em demissões e férias coletivas. Desde julho, cerca de 1.400 funcionários entraram em férias coletivas e 100 foram demitidos. As novas tarifas ameaçam aproximadamente 180 mil empregos diretos no país.
A economista Carla Beni contesta a justificativa americana de que a madeira brasileira provém de desmatamento, afirmando que as empresas possuem todas as certificações necessárias para exportação. Ela ressalta a dificuldade de redirecionar a produção para outros mercados devido à especificidade dos produtos.
Especialista diz que o setor brasileiro possui todos os certificados necessários para exportação; empresas já começaram a demitir
