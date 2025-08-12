Trégua tarifária pode afetar exportação de soja brasileira
Trump pede que China aumente compra de soja dos EUA em meio a negociações
Durante a extensão de 90 dias da trégua tarifária entre EUA e China, Donald Trump solicitou que a China comprasse mais soja dos americanos. Atualmente, os Estados Unidos exportam cerca de 20% da soja comprada pela China, enquanto o Brasil lidera com mais de 70%.
O pedido de Trump visa aumentar significativamente as vendas americanas de soja para a China, o que poderia impactar negativamente o agronegócio brasileiro. Especialistas afirmam que, se aceito, o aumento será gradual devido à atual limitação dos EUA em fornecer soja suficiente.
Vitelio Brusolim, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, destacou que mesmo uma substituição parcial da soja brasileira por americana afetaria a economia brasileira. A China ainda não respondeu oficialmente ao pedido de Trump, mas a situação representa uma ameaça potencial ao agronegócio do Brasil.
