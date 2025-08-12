Trégua tarifária pode afetar exportação de soja brasileira Trump pede que China aumente compra de soja dos EUA em meio a negociações Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 19h45 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump pediu que a China aumentasse a compra de soja dos EUA durante a trégua tarifária de 90 dias.

Os EUA atualmente exportam apenas 20% da soja comprada pela China, enquanto o Brasil lidera com mais de 70%.

O aumento nas compras americanas de soja pode prejudicar o agronegócio brasileiro, segundo especialistas.

A China ainda não respondeu ao pedido de Trump, mas a situação representa uma ameaça ao setor agrícola do Brasil.

Durante a extensão de 90 dias da trégua tarifária entre EUA e China, Donald Trump solicitou que a China comprasse mais soja dos americanos. Atualmente, os Estados Unidos exportam cerca de 20% da soja comprada pela China, enquanto o Brasil lidera com mais de 70%.

O pedido de Trump visa aumentar significativamente as vendas americanas de soja para a China, o que poderia impactar negativamente o agronegócio brasileiro. Especialistas afirmam que, se aceito, o aumento será gradual devido à atual limitação dos EUA em fornecer soja suficiente.

Vitelio Brusolim, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, destacou que mesmo uma substituição parcial da soja brasileira por americana afetaria a economia brasileira. A China ainda não respondeu oficialmente ao pedido de Trump, mas a situação representa uma ameaça potencial ao agronegócio do Brasil.

Qual é o contexto da trégua tarifária entre EUA e China em relação à soja?

Durante a trégua tarifária de 90 dias entre EUA e China, Donald Trump pediu que a China aumentasse as compras de soja americana, já que os EUA atualmente exportam cerca de 20% da soja comprada pela China, enquanto o Brasil lidera com mais de 70%.

Como a solicitação de Trump pode impactar o agronegócio brasileiro?

O pedido de Trump visa aumentar as vendas de soja americanas, o que pode prejudicar o agronegócio brasileiro, pois qualquer substituição parcial da soja brasileira por soja americana teria um impacto negativo na economia do Brasil.

O que os especialistas dizem sobre a capacidade dos EUA em atender o pedido de Trump?

Especialistas informam que, se o pedido for aceito, o aumento das vendas de soja americana será gradual, devido à atual limitação dos EUA em fornecer soja suficiente.

Qual é a posição da China em relação ao pedido de Trump?

Até o momento, a China não respondeu oficialmente ao pedido de Trump, mas a situação representa uma potencial ameaça ao agronegócio brasileiro.

