Trump busca acordo com Putin para cessar-fogo na Ucrânia

Trump tenta mediar um acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.
Líderes europeus ressaltam a importância de preservar a soberania da Ucrânia.
A participação da Ucrânia nas negociações é considerada essencial para a paz.
Putin demonstra abertura para dialogar, mas não participará da reunião mediada por Trump.
Líderes europeus destacam a necessidade de salvaguardar interesses da Ucrânia e da Europa, enquanto Donald Trump tenta mediar um acordo com Vladimir Putin para encerrar o conflito na Ucrânia. Autoridades dos Estados Unidos não divulgaram detalhes sobre a reunião, mas Trump sugeriu que um possível acordo poderia incluir a troca de territórios.
A declaração conjunta entre países europeus e a Comissão Europeia sublinha que qualquer solução diplomática deve garantir a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. A participação ucraniana é vista como essencial para qualquer caminho rumo à paz. Apesar das negociações, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mantém uma posição firme contra a cessão de territórios à Rússia.
O analista Vladimir Feijó aponta que, enquanto a Ucrânia enfrenta dificuldades para defender seus territórios, a Rússia não está disposta a recuar, complicando as negociações. A Agência Estatal Russa TAS informou que Putin está aberto a dialogar com Zelensky, mas não no encontro promovido por Trump, pois as condições para tal reunião ainda não foram atendidas.
