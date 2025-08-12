Trump busca paz com Zelensky e Putin em reuniões decisivas Presidente dos EUA propõe cessão de territórios para encerrar conflito Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 17h16 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Donald Trump planeja reunião com Volodymyr Zelensky para discutir fim da guerra no Leste Europeu.

Proposta envolve cessão de territórios pela Ucrânia e pela Rússia, mas sem acordos até o momento.

Trump se encontrará com Vladimir Putin no Alasca para explorar um possível acordo de paz.

A União Europeia propõe alternativas para resolver o impasse do conflito.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se encontrar com Volodymyr Zelensky para discutir o término da guerra no Leste Europeu. A proposta de Trump envolve a cessão de territórios tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia, embora até agora nenhum dos países tenha concordado.

Na sexta-feira (15), Trump se reunirá com Vladimir Putin no Alasca para explorar um possível acordo de paz entre as nações envolvidas no conflito. Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, expressou ceticismo sobre a eficácia dessas negociações em entrevista ao Conexão Record News, mencionando que nem Trump está confiante no sucesso desse diálogo.

A União Europeia também desempenha um papel crucial nas discussões, propondo alternativas para a resolução do impasse.

Qual é o objetivo das reuniões que Donald Trump planeja realizar com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin?

Donald Trump planeja discutir o término da guerra no Leste Europeu, propondo a cessão de territórios tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia.

‌



Quando e onde está marcada a reunião entre Trump e Putin?

A reunião entre Trump e Vladimir Putin está marcada para sexta-feira (15) no Alasca.

Qual a opinião de Vitelio Brustolin sobre as negociações de paz propostas por Trump?

Vitelio Brustolin expressou ceticismo sobre a eficácia das negociações, mencionando que nem Trump está confiante no sucesso do diálogo.

‌



Qual é o papel da União Europeia nas discussões sobre o conflito?

A União Europeia desempenha um papel crucial, propondo alternativas para a resolução do impasse entre as nações envolvidas.

Veja também

‌



Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade

Conexão Record News playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Comparação de Trump entre Washington e Brasília é inapropriada, diz especialista Rússia avança 10 km para o norte da Ucrânia; Zelensky busca ajuda de outros países Indústrias da China cortam salários para manter competitividade em meio à guerra comercial Compra de soja americana pela China ameaçaria agronegócio brasileiro a longo prazo; entenda 'Zona cinzenta': Entenda a dificuldade de enquadrar a adultização de menores como crime Fim do frio? Temperaturas do Centro-Sul devem subir nos próximos dias Ucrânia não confia mais nas promessas de cessar-fogo russas; entenda O que esperar dos encontros de Trump com Zelensky e Putin nesta semana? Incapacidade de interpretar textos afeta oportunidades de trabalho, diz especialista EUA não vão conseguir impor acordo rígido para a China, avalia professor Relação bilateral do Brasil com os EUA é a pior dos últimos 200 anos, avalia especialista Apoio da China é esperado, mas não muda o quadro da economia brasileira, diz especialista Direita deve voltar ao poder na Bolívia, indicam pesquisas J.D. Vance afirma que Ucrânia e Rússia não ficarão contentes com termos sugeridos por Trump Não existe mais vontade de diálogo da Coreia do Norte com o Sul, diz especialista Análise: Trump e líderes europeus buscam acordo que não escancare derrota esmagadora do Ocidente Descoberta de reserva de petróleo no litoral garante ‘prolongamento da relevância do pré-sal’ Governo americano busca incluir Zelensky em reunião entre Trump e Putin no Alasca Mais uma? Regiões Sul e Sudeste devem ter nova frente fria a partir de quinta-feira (14) Análise: Brasil precisa de políticas públicas efetivas no combate ao desmatamento, além de boas leis

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!