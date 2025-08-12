Trump busca paz com Zelensky e Putin em reuniões decisivas
Presidente dos EUA propõe cessão de territórios para encerrar conflito
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja se encontrar com Volodymyr Zelensky para discutir o término da guerra no Leste Europeu. A proposta de Trump envolve a cessão de territórios tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia, embora até agora nenhum dos países tenha concordado.
Na sexta-feira (15), Trump se reunirá com Vladimir Putin no Alasca para explorar um possível acordo de paz entre as nações envolvidas no conflito. Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, expressou ceticismo sobre a eficácia dessas negociações em entrevista ao Conexão Record News, mencionando que nem Trump está confiante no sucesso desse diálogo.
A União Europeia também desempenha um papel crucial nas discussões, propondo alternativas para a resolução do impasse.
Qual é o objetivo das reuniões que Donald Trump planeja realizar com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin?
Donald Trump planeja discutir o término da guerra no Leste Europeu, propondo a cessão de territórios tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia.
Quando e onde está marcada a reunião entre Trump e Putin?
A reunião entre Trump e Vladimir Putin está marcada para sexta-feira (15) no Alasca.
Qual a opinião de Vitelio Brustolin sobre as negociações de paz propostas por Trump?
Vitelio Brustolin expressou ceticismo sobre a eficácia das negociações, mencionando que nem Trump está confiante no sucesso do diálogo.
Qual é o papel da União Europeia nas discussões sobre o conflito?
A União Europeia desempenha um papel crucial, propondo alternativas para a resolução do impasse entre as nações envolvidas.
Veja também
Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade
Conexão Record News playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!