Trump busca reunião trilateral para discutir conflito Rússia-Ucrânia Encontro proposto por Trump visa solucionar impasse entre Rússia e Ucrânia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 17h16 (Atualizado em 19/08/2025 - 17h16 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump propõe reunião trilateral para discutir conflito entre Rússia e Ucrânia.

Após encontro com Zelensky, Trump conversou com Putin sobre a possibilidade de um encontro.

Líderes europeus apoiam a Ucrânia e destacam garantias de segurança contra a Rússia.

Impedimentos constitucionais dificultam ceder territórios à Rússia, com referendos inviáveis.

Após reunião com Volodymyr Zelensky na Casa Branca, Donald Trump conversou por telefone com Vladimir Putin e sugeriu um encontro entre Putin e Zelensky, além de uma reunião trilateral com a participação dos Estados Unidos. O chanceler alemão, Friedrich Merz, acredita que o encontro pode ocorrer em duas semanas.

Durante a reunião na Casa Branca, líderes europeus manifestaram apoio à Ucrânia, destacando a importância de garantias de segurança contra a Rússia. A União Europeia firmou acordos com os Estados Unidos para aquisição de armamentos e produção de drones.

A possibilidade de Zelensky ceder territórios à Rússia enfrenta obstáculos constitucionais na Ucrânia. Referendos seriam necessários, mas são inviáveis em áreas ocupadas. A expectativa é que o conflito se estabilize, com discussões sobre a presença de tropas europeias na fronteira entre Rússia e Ucrânia.

Qual proposta foi feita por Donald Trump para resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia?

Donald Trump sugeriu um encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, além de uma reunião trilateral com a participação dos Estados Unidos.

O que pensa o chanceler alemão sobre a realização do encontro proposto?

O chanceler alemão, Friedrich Merz, acredita que o encontro pode ocorrer em duas semanas.

Quais foram as discussões durante a reunião na Casa Branca com líderes europeus?

Os líderes europeus manifestaram apoio à Ucrânia, destacando a importância de garantias de segurança contra a Rússia, além de firmar acordos com os Estados Unidos para aquisição de armamentos e produção de drones.

Quais são os obstáculos para Zelensky ceder territórios à Rússia?

A possibilidade de Zelensky ceder territórios enfrenta obstáculos constitucionais na Ucrânia, sendo necessários referendos que são inviáveis em áreas ocupadas.

