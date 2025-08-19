Trump busca reunião trilateral para discutir conflito Rússia-Ucrânia
Encontro proposto por Trump visa solucionar impasse entre Rússia e Ucrânia
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Após reunião com Volodymyr Zelensky na Casa Branca, Donald Trump conversou por telefone com Vladimir Putin e sugeriu um encontro entre Putin e Zelensky, além de uma reunião trilateral com a participação dos Estados Unidos. O chanceler alemão, Friedrich Merz, acredita que o encontro pode ocorrer em duas semanas.
Durante a reunião na Casa Branca, líderes europeus manifestaram apoio à Ucrânia, destacando a importância de garantias de segurança contra a Rússia. A União Europeia firmou acordos com os Estados Unidos para aquisição de armamentos e produção de drones.
A possibilidade de Zelensky ceder territórios à Rússia enfrenta obstáculos constitucionais na Ucrânia. Referendos seriam necessários, mas são inviáveis em áreas ocupadas. A expectativa é que o conflito se estabilize, com discussões sobre a presença de tropas europeias na fronteira entre Rússia e Ucrânia.
Qual proposta foi feita por Donald Trump para resolver o conflito entre Rússia e Ucrânia?
Donald Trump sugeriu um encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, além de uma reunião trilateral com a participação dos Estados Unidos.
O que pensa o chanceler alemão sobre a realização do encontro proposto?
O chanceler alemão, Friedrich Merz, acredita que o encontro pode ocorrer em duas semanas.
Quais foram as discussões durante a reunião na Casa Branca com líderes europeus?
Os líderes europeus manifestaram apoio à Ucrânia, destacando a importância de garantias de segurança contra a Rússia, além de firmar acordos com os Estados Unidos para aquisição de armamentos e produção de drones.
Quais são os obstáculos para Zelensky ceder territórios à Rússia?
A possibilidade de Zelensky ceder territórios enfrenta obstáculos constitucionais na Ucrânia, sendo necessários referendos que são inviáveis em áreas ocupadas.
