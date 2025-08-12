Trump desloca Guarda Nacional para Washington em emergência Presidente dos EUA transfere controle policial da capital federal Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 19h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Trump declara emergência de segurança pública em Washington e envia 800 membros da Guarda Nacional.

Controle policial da capital passa a ser responsabilidade do governo federal.

A prefeita de Washington critica a ação, alegando que crimes violentos estão em declínio.

Trump planeja remover pessoas sem moradia e prometer assistência para encontrar novos locais para viver.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência de segurança pública em Washington e enviou 800 membros da Guarda Nacional para a cidade. Com essa medida, o controle da polícia local passa a ser responsabilidade do governo federal. Trump comparou a criminalidade de Washington a cidades como Bagdá, Bogotá e Brasília, afirmando que a situação na capital americana é mais grave.

A decisão foi criticada pela prefeita de Washington, que afirmou que os crimes violentos estão em declínio desde um pico em 2023. Além disso, a ação está sendo questionada judicialmente por se tratar da segunda vez que Trump utiliza a Guarda Nacional em uma localidade com governo democrático.

Durante o anúncio, Trump também mencionou que pessoas sem moradia serão removidas das ruas da cidade, com promessa de assistência para encontrar novos locais para viver. A decisão ocorre em um contexto político em que Trump possui maioria no Congresso, mas enfrenta possíveis mudanças nas próximas eleições de meio de mandato.

Qual a razão para a declaração de emergência de segurança pública em Washington por Donald Trump?

Donald Trump declarou emergência de segurança pública em Washington e enviou 800 membros da Guarda Nacional para a cidade, transferindo o controle da polícia local para o governo federal. Ele comparou a criminalidade de Washington a cidades como Bagdá, Bogotá e Brasília, afirmando que a situação na capital americana é a mais grave.

Como a prefeita de Washington reagiu à decisão de Trump?

A prefeita de Washington criticou a decisão de Trump, afirmando que os crimes violentos estão em declínio desde um pico em 2023. Ela expressou preocupações sobre o uso da Guarda Nacional em uma localidade governada por um partido democrata.

O que Trump mencionou sobre a população sem moradia durante a comunicação da emergência?

Durante o anúncio, Trump mencionou que pessoas sem moradia seriam removidas das ruas da cidade, prometendo assistência para ajudá-las a encontrar novos locais para viver.

Qual o contexto político em que essa ação de Trump está inserida?

A ação ocorre em um contexto político em que Trump possui maioria no Congresso, mas enfrenta possíveis mudanças nas próximas eleições de meio de mandato.

Presidente dos EUA deslocou 800 homens da Guarda Nacional para a capital a fim da transição do comando policial da cidade

