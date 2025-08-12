Trump desloca Guarda Nacional para Washington em emergência
Presidente dos EUA transfere controle policial da capital federal
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou emergência de segurança pública em Washington e enviou 800 membros da Guarda Nacional para a cidade. Com essa medida, o controle da polícia local passa a ser responsabilidade do governo federal. Trump comparou a criminalidade de Washington a cidades como Bagdá, Bogotá e Brasília, afirmando que a situação na capital americana é mais grave.
A decisão foi criticada pela prefeita de Washington, que afirmou que os crimes violentos estão em declínio desde um pico em 2023. Além disso, a ação está sendo questionada judicialmente por se tratar da segunda vez que Trump utiliza a Guarda Nacional em uma localidade com governo democrático.
Durante o anúncio, Trump também mencionou que pessoas sem moradia serão removidas das ruas da cidade, com promessa de assistência para encontrar novos locais para viver. A decisão ocorre em um contexto político em que Trump possui maioria no Congresso, mas enfrenta possíveis mudanças nas próximas eleições de meio de mandato.
